Sanat dolu bir akşam: ADOB, 'Madama Butterfly' genel provasında gençleri ağırladı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 21:42

Güncelleme: 23.12.2023 - 21:42

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Madama Butterfly" operasının prömiyeri öncesinde genç sanatseverleri genel provada ağırlayarak ilk yorumları aldı. ADOB, 18 yıl aradan sonra bu klasik eseri seyirciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

MDOB, "Madama Butterfly" operasının prömiyeri öncesi genç öğrencilere özel bir etkinlik düzenledi. Okul yöneticilerinin toplu bilet taleplerini karşılayamayınca, öğrencileri eserin genel provasına davet etti. Genç sanatseverler, opera sanatçılarıyla söyleşi yapma ve eseri izleme fırsatı buldu.

Rejisörlüğünü Gürçil Çeliktaş'ın üstlendiği eserin genel provasında Sevinç Demirağ (Madama Butterfly), Ezgi Karakaya (Suzuki), Barış Yanç (Pinkerton), Çetin Kıranbay (Sharpless) ve İbrahim Halil Turgut (Goro) gibi sanatçılar rol aldı.