Giselle'in büyülü dünyasına davet: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden unutulmaz bir gösteri

Antalya Devlet Opera ve Balesi Alman şair Henrich Heine'nin Wililer Efsanesi'nden esinlenerek "Giselle" balesini izleyicisi ile buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:39
Giselle'in büyülü dünyasına davet: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden unutulmaz bir gösteri
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin önemli eserlerinden biri olan "Giselle"i 20 ve 22 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşturacak. Bu eser, Alman şair Henrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden esinlenerek, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri ile sahneye koyuluyor.

"Giselle" balesi, aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı ve kavuşamama gibi temalar etrafında dönüyor. Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, başkemancılığı Sibel Aydın üstleniyor. Koreografi Jean Coralli ve Jules Perrot'a ait.

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Eserde, genç ve güzel köylü kızı Giselle ile ona aşık olan Kont Albrecht'in hikayesi anlatılıyor. Giselle'in duygusal yolculuğu, romantik balenin estetik dilinde ve danslarında yansıtılıyor.

Prömiyeri 10 Şubat'ta gerçekleşen eserde "Giselle" rolünü Iaroslava Volkova, "Albrecht" rolünü Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ozan Demirbaş üstleniyor. Diğer rollerde ise Burak Özbek, Milina Fidan Özbek, Riine Sasaki ve Teimu Onishi gibi yetenekli sanatçılar yer alıyor.

Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 20 Şubat Salı ve 22 Şubat Perşembe günleri saat 20.00'de sahnelenecek.


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