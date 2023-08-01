Sanat severler Datça’da Can Yücel için buluşacaklar

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:53

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:53

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde (UKKSA), bu yıl 13.sü düzenlenen Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali, “Can Baba'ya Bin Selam” etkinliği 11-12 Ağustos 2023 tarihlerinde “Edebiyat Buluşması” üst başlığı ile sanatçılara ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. "Edebiyat ve Öteki" teması ile sanatseverler usta kalemlerin birikimlerini dinleyecek, şiirin, romanın ve öykünün atmosferindeki ötekinin derinliğine dalacak. Edebiyatta "Öteki, Ötesi" konularına ışık tutacak Edebiyat Buluşması’nda özgün plastik sanat eserleri de sergilenecek.

Edebiyat Buluşması, 11 Ağustos 2023 tarihinde şair, yazar, tarihçi ve oyuncu Pelin Batu’nun “Edebiyat ve Öteki, Ötesi” konulu açılış konuşması ile saat 18.00’da başlayacak. Şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun proje koordinatörlüğünde ve Datça Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülecek olan etkinliğin 1. oturumda Ressam Umur Türker, “Nevzat Metin Aramızda” konulu konuşması ile oturum yönlendiriciliğini yapacak.

“CAN YÜCEL ŞİİRİ VE ÖTEKİ, ÖTESİ” KONUSU TARTIŞILACAK

UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Başak Ercan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devrim Metin ve şair ve yazar Namık Kuyumcu konuşmacı olarak katılacaklar. İkinci oturumun ev sahipliği; şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun sunumu ile başlayacak. Şair Sezai Sarıoğlu, Can Yücel şiirlerinden kurgulanmış " CANkolik" başlıklı bir performans sunacak. Ardından sairler; Akif Kurtuluş, Altay Öktem, Deniz Durukan, Namık Kuyumcu ve Pelin Batu, sanatseverler ile buluşacaklar. Edebiyat Buluşması’nda yazarlar, şairler ve edebiyat kuramcıları, kendi yapıtlarından hareketle, "Edebiyatımızda Öteki" kavramını tartışacaklar. Sanatseverler konuyla ilgili sorularıyla, inter aktif paylaşımda bulunabilecekler.

Edebiyat Buluşması’nın 2. gününde ise; “Öykü ve Roman'da Öteki” temasının yönlendiricisi Altay Öktem ile program açılacak. Program akışı; Aydın Şimşek, Figen Şakacı, Hatice Meryem ve Necla Akdeniz, konuya ait sunumlarıyla; kendi estetik- sanat- dil ve etik bağlamlarıyla ilişkilenmelerini paylaşacaklar. “Ötekinin Şiirleri” teması adı altında gerçekleşecek olan 2. oturumda; şair Akif Kurtuluş programı yönetecek. Altay Öktem, Aydın Şimşek, Deniz Durukan, Pelin Batu, Namık Kuyumcu ve Sezai Sarıoğlu kendi şiir serüvenlerinden hareketle; "Şiir ve Öteki" kavramını anlatacaklar. Kendi şiirlerinden örnekler sunacaklar.

PROGRAM AKIŞI

11 Ağustos 2023

Edebiyat ve Öteki, Ötesi

AÇILIŞ

18.00

Sunum

Pelin Batu

1. OTURUM

18.00 – 19.15

Konu

Nevzat Metin Aramızda

Yönlendirici ve Konuşmacı

Umur Türker

Konuşmacılar

Devrim Metin

Evrim Başak Ercan

Namık Kuyumcu

2. OTURUM

19.30 – 21.00

Konu

Can Yücel Şiiri ve Öteki, Ötesi

Yönlendirici ve Konuşmacı

Namık Kuyumcu

Şiir Performansı

Sezai Sarıoğlu

"Cankolik Kazı"

Konuşmacılar

Akif Kurtuluş

Altay Öktem

Deniz Durukan

Pelin Batu

12 Ağustos 2023

Edebiyatımızın Ötekisi, Ötekinin Edebiyatı

1. OTURUM

18.00 – 19.15

Konu

Öykü ve Roman'da Öteki

Yönlendirici

Altay Öktem

Konuşmacılar

Aydın Şimşek

Figen Şakacı

Hatice Meryem

Necla Akdeniz

2. OTURUM

19.30 – 21.00

Konu

Ötekinin Şiirleri

Yönlendirici ve Konuşmacı

Akif Kurtuluş

Konuşmacılar

Altay Öktem

Aydın Şimşek

Deniz Durukan

Pelin Batu

Namık Kuyumcu

Sezai Sarıoğlu