Sanat severler Datça’da Can Yücel için buluşacaklar
Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde (UKKSA), bu yıl 13.sünü düzenleyeceğı "Edebiyat ve Öteki" temalı Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali, “Can Baba'ya Bin Selam” etkinliği ile birçok edebiyatçıyı okurlarıyla buluşturacak.
Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde (UKKSA), bu yıl 13.sü düzenlenen Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali, “Can Baba'ya Bin Selam” etkinliği 11-12 Ağustos 2023 tarihlerinde “Edebiyat Buluşması” üst başlığı ile sanatçılara ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. "Edebiyat ve Öteki" teması ile sanatseverler usta kalemlerin birikimlerini dinleyecek, şiirin, romanın ve öykünün atmosferindeki ötekinin derinliğine dalacak. Edebiyatta "Öteki, Ötesi" konularına ışık tutacak Edebiyat Buluşması’nda özgün plastik sanat eserleri de sergilenecek.
Edebiyat Buluşması, 11 Ağustos 2023 tarihinde şair, yazar, tarihçi ve oyuncu Pelin Batu’nun “Edebiyat ve Öteki, Ötesi” konulu açılış konuşması ile saat 18.00’da başlayacak. Şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun proje koordinatörlüğünde ve Datça Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülecek olan etkinliğin 1. oturumda Ressam Umur Türker, “Nevzat Metin Aramızda” konulu konuşması ile oturum yönlendiriciliğini yapacak.
“CAN YÜCEL ŞİİRİ VE ÖTEKİ, ÖTESİ” KONUSU TARTIŞILACAK
UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Başak Ercan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Devrim Metin ve şair ve yazar Namık Kuyumcu konuşmacı olarak katılacaklar. İkinci oturumun ev sahipliği; şair ve yazar Namık Kuyumcu'nun sunumu ile başlayacak. Şair Sezai Sarıoğlu, Can Yücel şiirlerinden kurgulanmış " CANkolik" başlıklı bir performans sunacak. Ardından sairler; Akif Kurtuluş, Altay Öktem, Deniz Durukan, Namık Kuyumcu ve Pelin Batu, sanatseverler ile buluşacaklar. Edebiyat Buluşması’nda yazarlar, şairler ve edebiyat kuramcıları, kendi yapıtlarından hareketle, "Edebiyatımızda Öteki" kavramını tartışacaklar. Sanatseverler konuyla ilgili sorularıyla, inter aktif paylaşımda bulunabilecekler.
Edebiyat Buluşması’nın 2. gününde ise; “Öykü ve Roman'da Öteki” temasının yönlendiricisi Altay Öktem ile program açılacak. Program akışı; Aydın Şimşek, Figen Şakacı, Hatice Meryem ve Necla Akdeniz, konuya ait sunumlarıyla; kendi estetik- sanat- dil ve etik bağlamlarıyla ilişkilenmelerini paylaşacaklar. “Ötekinin Şiirleri” teması adı altında gerçekleşecek olan 2. oturumda; şair Akif Kurtuluş programı yönetecek. Altay Öktem, Aydın Şimşek, Deniz Durukan, Pelin Batu, Namık Kuyumcu ve Sezai Sarıoğlu kendi şiir serüvenlerinden hareketle; "Şiir ve Öteki" kavramını anlatacaklar. Kendi şiirlerinden örnekler sunacaklar.
PROGRAM AKIŞI
11 Ağustos 2023
Edebiyat ve Öteki, Ötesi
AÇILIŞ
18.00
Sunum
Pelin Batu
1. OTURUM
18.00 – 19.15
Konu
Nevzat Metin Aramızda
Yönlendirici ve Konuşmacı
Umur Türker
Konuşmacılar
Devrim Metin
Evrim Başak Ercan
Namık Kuyumcu
2. OTURUM
19.30 – 21.00
Konu
Can Yücel Şiiri ve Öteki, Ötesi
Yönlendirici ve Konuşmacı
Namık Kuyumcu
Şiir Performansı
Sezai Sarıoğlu
"Cankolik Kazı"
Konuşmacılar
Akif Kurtuluş
Altay Öktem
Deniz Durukan
Pelin Batu
12 Ağustos 2023
Edebiyatımızın Ötekisi, Ötekinin Edebiyatı
1. OTURUM
18.00 – 19.15
Konu
Öykü ve Roman'da Öteki
Yönlendirici
Altay Öktem
Konuşmacılar
Aydın Şimşek
Figen Şakacı
Hatice Meryem
Necla Akdeniz
2. OTURUM
19.30 – 21.00
Konu
Ötekinin Şiirleri
Yönlendirici ve Konuşmacı
Akif Kurtuluş
Konuşmacılar
Altay Öktem
Aydın Şimşek
Deniz Durukan
Pelin Batu
Namık Kuyumcu
Sezai Sarıoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Ünlü sanatçı kısmi felç geçirdi
- Finali nerede oynamak istediklerini açıkladı
- Milyonları ilgilendiren zam açıklaması
- Hande Fırat'a kötü haber