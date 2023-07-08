Sanatçı dostlarından 'Özkan Uğur' mesajları: 'Kalbime taş oturdu...'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:59

Güncelleme: 08.07.2023 - 18:11

MFÖ grubunun üyelerinden usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı ile ilgili paylaşım yapan ünlü isimler ve mesajlarından bazıları şöyle:

Hülya Koçyiğit

Türk pop ve rock müziği MFÖ grubunun kıymetli üyelerinden Özkan Uğur’u kaybettik. Sanat dünyası çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur sesiyle, müziğiyle kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur’a Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Nilgün Belgün

Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamıydı. Hepimizin başı sağ olsun cennet mekanı olsun.

Fedon

Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.Fedon: Tüm ulusun başı sağ olsun. Tüm müzik camiasının dünya dahil başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamı. Onun müziği hakkında yorum yapmak haddim değildir. Ancak kişiliğini sorarsanız adam gibi bir adam. Dost arkadaş, neşeli... Çok üzgünüm. Tarifi mümkün değil. Çok çok üzgünüm. Yeri dolar mı derseniz, dolmaz. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah onu cennetine kabul etsin. Acımız büyük.

Demet Evgar

Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra “kızım” dedin hep bana. “Baba” dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim.Çok… Bi tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…

Ali Poyrazoğlu

Hem insan olarak hem sanatçı olarak iz bırakıp gitti gönüllerde ve beyinlerde. Çok çalışkan, sürekli kendini aşmaya çalışan ve çok zordur şöhreti sürdürmek. Uzun yıllarda zirvede kalmayı sürdüren bir sanatçı oldu. Onu çok özleyeceğimizi hepimiz biliyoruz.

Melek Baykal

Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak diye... Ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olanve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.

Murat Boz

Yok ki diyecek bir şey... Düğümlendi boğazım. Ah be Özkan Ağabey... Allah, rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu...

Yonca Evcimik

Yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok küçük yaştan itibaren tanıyorum. Gerçekten bunu atlatacağını düşünüyordum ben. Herkese pozitif enerji veren bir kişilikti. Hiç onu kızgın kırgın görmedik. Sevenlerine ailesine Allah sabır versin.

Hakan Peker

Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum.

Yonca Lodi

Hepimizin çok büyük kaybı. Herkesi ele geçiren neşesini anlatabilirim, sonsuz müzik yeteneğini anlatabilirim... O hepimizin Özkan abisiydi. Çok da umutluyduk. Sürekli Fuat abiyle konuşuyorum. Bazı insanlar yıldızlara yakışıyorlar. Yıldız gibi gelip yıldız gibi gidiyorlar. Yok olacak bir enerji değil. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ben küçük yaşlarda tanıştım, bu camiada herkese abi olmuştur. O bir şey söylediğinde hepimiz ağzının içine bakardık. Çok sevdik. Hepimiz için çok büyük bir duayen, çok büyük bir abi, çok büyük bir müzisyeni kaybettik. Ailesine sabırlar dilerim. Fuat abime, Mazhar Alanson'a... MFÖ yok yani şu an. Çok üzgünüm.

Mert Fırat

Hepimize çok büyük bir örnekti, hem insanlığıyla hem toplumdaki var oluşuyla. Ne desek boş, 2 dakikaya sığmaz, bence yıllara sığmaz Özkan Uğur. Çok büyük bir acı...

Işın Karaca

Hepimizin baş sağ olsun…. Çok özelsin Özkan’ım… Hepte öyle kalacaksın…

Ezgi Mola

Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm çok.

Ferhat Göçer

Özkan Uğur'u kaybettik. Mükemmel bir sanatçı... Mükemmel bir insandı... Çok üzgünüm.

Oyuncular Sendikası

Değerli üyemiz Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)

Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çok özleyeceğiz...