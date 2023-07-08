Siyasilerden Özkan Uğur'un ölümünün ardından başsağlığı mesajları
69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Özkan Uğur'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Siyasiler de Uğur'un ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaştı.
Usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı.
Siyasiler de, Uğur'un ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaştı.
|Özkan Uğur ile ilgili paylaşımda bulunan siyasiler ile başsağlığı mesajlarından bazıları şöyle:
Sanatçı Özkan Uğur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/eaTE5i1UER— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 8, 2023
Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik, çok üzgünüz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2023
Türk müziğine ve sinemasına katkıları unutulmayacak. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/PfSEEFlgAm
MFÖ’nün Özkan’ı, Cennet Mahallesi’nin Beter Ali’si, oynadığı tüm dizilerle, söylediği tüm şarkılarla kalbimizde taht kuran kıymetli sanatçımız Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/zBeqABgdtT— Muharrem İNCE (@vekilince) July 8, 2023
Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IKibqlnwd8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2023
Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur’un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. #ÖzkanUğur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2023
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