Siyasilerden Özkan Uğur'un ölümünün ardından başsağlığı mesajları

Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:52

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:37

Usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı.

Siyasiler de, Uğur'un ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Özkan Uğur ile ilgili paylaşımda bulunan siyasiler ile başsağlığı mesajlarından bazıları şöyle:

Sanatçı Özkan Uğur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/eaTE5i1UER — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 8, 2023

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik, çok üzgünüz.



Türk müziğine ve sinemasına katkıları unutulmayacak. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/PfSEEFlgAm — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2023

MFÖ’nün Özkan’ı, Cennet Mahallesi’nin Beter Ali’si, oynadığı tüm dizilerle, söylediği tüm şarkılarla kalbimizde taht kuran kıymetli sanatçımız Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/zBeqABgdtT — Muharrem İNCE (@vekilince) July 8, 2023

Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/IKibqlnwd8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2023