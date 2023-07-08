Siyasilerden Özkan Uğur'un ölümünün ardından başsağlığı mesajları

69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Özkan Uğur'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Siyasiler de Uğur'un ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:52
Siyasilerden Özkan Uğur'un ölümünün ardından başsağlığı mesajları
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Usta müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi, büyük üzüntü yarattı.

Siyasiler de, Uğur'un ölüm haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Özkan Uğur ile ilgili paylaşımda bulunan siyasiler ile başsağlığı mesajlarından bazıları şöyle:

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş MFÖ Muharrem İnce Özkan Uğur Siyasiler

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