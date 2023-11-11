Sanatçı Keskin’in 30 yıl seçkisi sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Yayınlanma: 11.11.2023 - 15:25

Güncelleme: 11.11.2023 - 15:53

Sanatçı Erkin Keskin’in gravür sanatındaki yolculuğunu gözlemleme fırsatı sunacak 30 yıl seçkisi, Valör Art House’da sanatseverlerle buluşuyor.

Seçkin'in 30 yıl seçkisi, 11 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında Valör Art House’da sergilenecek.

Sergide, ulusal ve uluslararası yarışma, bianel, trianellerde sergilenmiş, ödüller kazanmış çalışmaların da yer aldığı 10 adet tuval üzerine karışık teknikte resim, 42 adet baskıresim, 25 adet ekslibris, 4 adet keramik ve 1 adet özgün paravan çalışması izlenime sunulacak. Sergi, sanatseverlere Erkin Keskin’in gravür sanatındaki yolculuğunu gözlemleme fırsatı sunacak.

ERKİN KESKİN KİMDİR?

Keskin, Türkiye’de özgün baskıresim ve ekslibris sanatının önde gelen isimlerinden biridir. 1959 yılında Bursa’da doğan sanatçı, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Sanatçı, 30 yıllık sanat hayatında, geleneksel baskı tekniklerini kullanarak, soyut dışavurumcu bir tarzda, insanın yaşam ve düşünce tarzını ortaya koyan görüntüler oluşturmuştur. Sanatçının çalışmaları, sihirli maskeler, yarı anlaşılır imgeler ve soyut biçimlerle doludur.

Sanatçı, aynı zamanda kullandığı malzemeleri de dönüştürerek, kendine has bir ifade biçimi geliştirmiştir. Sanatçının ulusal ve uluslararası alanda başarıları ile tanınan bir isim olduğunu da belirtmek gerekir. Sanatçı, birçok yarışma ve bienalde ödüller kazanmıştır.

Ayrıca, ülkemizde ekslibris sanatının gelişmesine katkıda bulunmuş ve kendine özgü bir ekslibris tarzı oluşturmuştur.