Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:57

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:57

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre "Sanatçı Tanıtma Kartı" için elektronik ortamdan başvuru yapılabilecek. Yurttaşlar, Sanatçı Tanıtma Kartı'nın ne olduğu, ne için kullanıldığını, nereden alınabileceğini merak ediyor. Peki, Sanatçı Tanıtma Kartı nedir, nasıl alınır? Sanatçı Tanıtma Kartı'nı kimler alabilir?

SANATÇI TANITMA KARTI NEDİR?

Sanatçı Tanıtma Kartı uygulaması Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitleye ulaşmasını sağlıyor.

Kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklar tarafından daha iyi algılanması noktasından çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu sanatçıları "Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi"ne kaydederek toplumsal hafıza alanında hizmet veriyor.

SANATÇI TANITMA KARTI NE ZAMAN VE NASIL ALINIR?

10 Temmuz- 10 Eylül tarihlerini kapsayan süreç için 2023 yılı ikinci dönem değerlendirmeleri devam ederken başvurular, e-Devlet üzerinden ve Genel Müdürlüğün internet sayfasından alınacak.

SANATÇI TANITMA KARTI KİMLERE VERİLİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğünce, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge” gereğince, bu alanda çalışmalarını yürüten geleneksel el sanatkârlarına, halk müziği mahalli sanatçılarına, halk ozanları(âşıkları) ve şairlerine başvurdukları takdirde, “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge”ye göre oluşturulan kurul kararları doğrultusunda, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezimize kayıtları yapıldıktan sonra “Sanatçı Tanıtım Kartı” verilmektedir.