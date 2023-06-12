Sanathane’de sanat dolu haziran

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:09

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:09

Konak Belediyesi’nin Başarı Ödüllü kültür merkezi Sanathane, haziran ayında sanatseverleri birbirinden güzel etkinliklerle buluşturuyor. Tiyatrodan söyleşiye, nostaljik açık hava sinemasından atölye çalışmalarına birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi, tanınmış sanatçıları da konuk edecek. Çocukların da unutulmadığı haziran ayı programında minikler, tiyatro keyfini açık havada yaşayacak.

AÇIK HAVADA SİNEMA

Sanathane, haziran ayında açık hava sineması nostaljisini başrollerini Emel Sayın ve Ediz Hun’un paylaştığı 1972 yapımı “Gülizar” ile yaşatacak. Hulki Saner’in yönettiği filmin 22 Haziran’da gerçekleşecek Sanathane’deki gösterimi, açık havada sinema nostaljisini yeniden yaşatacak.

PİRAYE SANATHANE’DE

Ödüllü oyuncu Murat Çidamlı’nın hem yönetip hem oyunculuğunu üstlendiği Piraye, Sanathane’de tiyatro seyircisiyle buluşuyor. 60’ıncı ölüm yıldönümünde andığımız Büyük Şair Nazım Hikmet Ran’ın Piraye’ye yazdığı mektuplardan Eylül Kuzgunbay'ın uyarlamasıyla sahneye taşınan oyun 13 Haziran’da Sanathane’de perde açacak.

ÇOCUKLAR DA TİYATROYA

Sanathane’de haziran ayında çocuklar için de Karınca 312 oyunu sahnede olacak. Savaş Tercan’ın yazıp yönettiği ve Mavi Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun 14 Haziran’da Sanathane’de çocukları tiyatroyla buluşturacak. Öte yandan çocuklar için bu ay bir de atölye düzenlendi. Emre Tandoğan ile Kukla Yapım Atölyesi’nde çocuklar hem hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirecek hem de farklı bir gün yaşamanın tadını çıkaracak. Sanathane’de bir atölye çalışması da yetişkinlere yönelik olacak. Füsun Ataman ile Post-Dramatik Tiyatroda Metinden Sahneye atölye çalışması 17 Haziran’da yapılacak.

TARİH, EDEBİYAT VE TİYATRO SÖYLEŞİLERİNDE BULUŞUYORUZ

Sanathane, haziran ayındaki söyleşi programlarında birbirinden değerli sanatçı ve akademisyenleri konuk ediyor. 16 Haziran’daki Tiyatro ve Edebiyat Söyleşilerinde Yazar Özgür Zeybek, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Altan Gördüm ve Prof. Dr. Semih Çelenk ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Sanathane’de gelenek haline gelen Tarih Söyleşilerinde ise “Limandan Çarşıya Kemeraltı” başlığı altında İzmir Katip Çelebi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Çakmak engin bilgilerini paylaşacak. İlgiyle takip edilen Tarih Söyleşileri 20 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Konak Belediyesi Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi’ndeki tüm etkinlikler ücretsiz düzenleniyor.

Sanathane Açık Hava Sineması ve Gösteri Sanatları Merkezi haziran programı:

Atölye Çalışması

“Çocuklarla Kukla Yapım Atölyesi”

Tarih: 10-11 Haziran 2023

Saat: 15.00

Tiyatro

“Piraye”

Bostancı Sanat Yapım

Tarih: 13 Haziran 2023 Salı

Saat: 21.00

Çocuk Tiyatrosu

“Karınca 312”

Mavi Çocuk Tiyatrosu

Tarih: 14 Haziran 2023 Çarşamba

Saat: 17.00

Söyleşi

Sanathane Tarih Söyleşileri

“Tiyatro ve Edebiyat”

Yönlendirici: Özgür Zeybek

Konuşmacılar: Altan Gördüm, Semih Çelenk

Tarih: 16 Haziran 2023 Cuma

Saat: 19.30

Atölye Çalışması

“Post – Dramatik Tiyatroda Metinden Sahneye”

Eğitmen: Füsun Ataman

Tarih: 17 Haziran 2023 Cumartesi

Saat: 15.00

Söyleşi

Sanathane Tarih Söyleşileri

“Limandan Çarşıya Kemeraltı”

Konuşmacılar: Doç. Dr. Akın Ersoy, Doç. Dr. Şakir Çakmak

Tarih: 20 Haziran 2023 Salı

Saat: 19.30

Film Gösterimi

“Gülizar”

Yeşilçam Filmleri

Tarih: 22 Haziran 2023 Perşembe

Saat: 21.00