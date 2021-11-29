Sanatta bu hafta

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

ARALIK’TA KONSERE GİDİLİR!



Milyon Performance Hall Ankara ve Milyon Performance Hall Eskişehir, aralık ayında sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

- Milyon Performance Hall Eskişehir’in aralık ayı konser programı şöyle:

Daniska (1 Aralık Çarşamba), Melike Şahin (2 Aralık Perşembe), Sertab Erener (3 Aralık Cuma), İlyas Yalçıntaş (4 Aralık Cumartesi), Necati ve Saykolar (8 Aralık Çarşamba), Dolu Kadehi Ters Tut (10 Aralık Cuma), Adamlar (11 Aralık Cumartesi), Bragiler (12 Aralık Pazar), Yaşlı Amca (15 Aralık Çarşamba), Çelik (16 Aralık Perşembe), Mahmut Orhan (17 Aralık Cuma), Mazhar Fuat Özkan (18 Aralık Cumartesi), Koliva (23 Aralık Perşembe), Selda Bağcan (24 Aralık Cuma), Athena (25 Aralık Cumartesi).

- Milyon Performance Hall Ankara’nın Aralık ayı konser programı ise şu şekilde:

Melike Şahin (3 Aralık Cuma), Gökhan Türkmen (4 Aralık Cumartesi), Michelle Gurevich (9 Aralık Perşembe), Adamlar (10 Aralık Cuma), Kıraç (11 Aralık Cumartesi), Çelik (17 Aralık Cuma), Sertab Erener (18 Aralık Cumartesi), Selda Bağcan (25 Aralık Cumartesi).

Konserler saat 21.00’de başlayacak.

ÇAĞDAŞ SANATÇI TUNCA GENÇLERLE BULUŞUYOR

İstanbul Modern “Genç Salı’’ Çevrimiçi Eğitim Programı kasım ayında gençleri çağdaş sanatçı Tunca ile 30 Kasım’da saat 16.00- 17.00 arasında çevrimiçi bir araya getirecek. Program, sanatçının desen, heykel, video ve performans çalışmalarından örnekleri aktardığı söyleşiyle başlıyor. Tunca’nın “Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar” isimli yeni sergisinin oluşum sürecini paylaşmasıyla devam eden programda, sanatçı gençlere önerilerini aktaracak ve onların sorularını yanıtlayacak.



ŞARKICI MELİKE ŞAHİN, BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE

Melike Şahin, 5 Aralık’ta saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek.

Melike Şahin konserinde, Nasır, Öpmem Lazım, Hepsi Geçti gibi ilk albümü Merhem’in sevilen şarkılarının yanında, Deli Kan, Tutuşmuş beraber ve Kara Orman gibi sevilen teklilerini de seslendirecek.

‘HAYAT SENİNLE GÜZEL’

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden burs alan öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen “Hayat Seninle Güzel” sergisi ziyarete açıldı. 2 Aralık’a kadar açık kalacak sergide 36 sanatçının yapıtları yer alıyor.



‘ACTİNG’ OYUNU: OLMAK YA DA OLAMAMAK’

Xavier Durringer’in yazdığı, Erdal ve Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği Acting oyunu 3 Aralık’ta saat 20.30’da Fişekhane Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunda, Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Ahmet Melih Yılmaz rol alıyor. Tek perde olan oyunda 16 yaş sınırlaması var.

Tatbikat Tiyatrosu’nun yapımı olan oyunu ekip şöyle anlatıyor; “İnsanoğlunun doğduğundan bu yana tek varlık sebebi, çıkmazı... Kültürel yoksunlukta çürüyen bir toplumda varoluşunuza bir sebep ararken hapishaneye düşseniz ve oradaki bir mahkûma, hayatınızı adadığınız tiyatro sanatı üzerinden oyunculuk çalıştırsanız? Bu yoksunlukta böylesi bir çaba sizin umutlarınızı yeşertir miydi? Yoksa bu batak dünyada oyunculuğun tanımının ün ve şöhretle sınırlı olduğu gerçeğiyle yüzleşip tüm o vizyonunuzun, bilginiz dağarcığında kendi darağacınızı kurduğunu görüp derin bir yalnızlık duygusuyla mı boğulurdunuz?

Dolandırıcı Gepetto, dilsiz Horace ve oyuncu-yönetmen Robert’in, hayatta da aranan bu dipsiz soruya birlikte balıklama dalışlarının hikâyesi. Olmak ya da olamamak...”