Sanatta bu hafta

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

GUREVİCH TÜRKİYE’YE GELİYOR

Michelle Gurevich, üç ayrı şehirde gerçekleşecek mini bir turne için ülkemize geliyor. Sanatçı, Epifoni organizasyonu ile 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall’da, 10 Aralık’ta İzmir Hang Out’ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue’de konser verecek.

Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet dönemi yıldızlarını andıran sesi ile Gurevich, “Chinawoman” adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismi ile devam ediyor.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL...

İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı 24 Kasım Çarşamba günü tüm öğretmenlere ücretsiz olacak. Öğretmenler bu özel günde müzenin koleksiyon, Etkileşimler ve Uluslararası Sanatçı Filmleri sergisini gezebilecek.

İstanbul Modern’in müze koleksiyonunu oluşturan üç önemli yönelimi bir araya getirdiği koleksiyon sergisi müzenin iki katında yer alıyor. Sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve iki sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor.

İstanbul Modern’in koleksiyonundan oluşturduğu “Etkileşimler” adlı süreli sergisi ise sanatçıların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor.

‘GALA BALE’ SAHNEDE

Ankara Devlet Opera ve Balesi, “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel” ve “Fındıkkıran”ın aralarında yer aldığı önde gelen eserlerin seçkilerinden oluşan “Gala Bale”yi 25 ve 27 Kasım’da saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturacak.

Sanem Subaygil ve İlke Sayıner sahneye koyduğu, Naile Ahmedova’nın piyanist olarak yer aldığı eserin koreografları ise Petipa, Ivanov, Vainonen, Zakhorov, Fernando, Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Armağan Davran, Volkan Ersoy, Nilgün Demireller, Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner.

CSO’NUN ASIRLIK ENSTRÜMANLARI SERGİLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca kullandığı enstrümanlarla çeşitli belgeler ve orkestraya ait eşyalar, CSO Ada Ankara Yerleşkesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergi alanını ziyaret edenler, müzisyenler tarafından kullanılan 19’uncu yüzyılın ilk çeyreğine ait borazan, 1838 yılına ait zil ile farklı yıllardan çeşitli materyalleri ve orkestranın kullandığı klavsen, arp gibi enstrümanlarla tarihte yolculuğa çıkıyor.

