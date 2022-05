Sanatta bu hafta

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

SAİT FAİK ABASIYANIK’IN HİKÂYELERİ

İş Sanat'ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerinde bu ay Sait Faik Abasıyanık'ın beş hikâyesi yer alacak.

YouTube'da 23 Mayıs'ta saat 20.30'da yayımlanacak “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinletide, “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksek Kaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilir.

PİYALEPAŞA İSTANBUL SANAT MEYDANI’NDA SERGİLER

Piyalepaşa İstanbul Sanat Meydanı; yıl boyunca MERKUR, Pi Artworks, artSümer, Zilberman ve Art On galerilerinin yeni sergileriyle ziyaretçileri ağırlayacak.

MERKUR’de 7 Temmuz’a kadar devam edecek olan “Kim o / o Kim” adlı sergide, sanat pratiklerinde kâğıt, beton, seramik, kumaş, fotoğraf gibi faklı malzemeler kullanan beş sanatçı; Canan, Merve Dündar, Leyla Emadi, Neriman Polat ve Saliha Yılmaz’ın eserleri yer alıyor. Sanatçılar eserleriyle, kadın olmayı tanımlayan değerleri, imajları, davranışları ve inanç sistemlerini sorguluyor.

Öte yandan Pi Artworks’te 30 Haziran’a kadar sürecek olan “Yine Boya” adlı sergide, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2020 ve 2021 dönemi mezunlarının eserleri yer alıyor.

Zilberman’ın yeni mekânı Zilberman Selected’da ise 30 Temmuz’a kadar Isaac Chong Wai’nin “If we keep crying, we will go blind” (Ağlamaya Devam Edersek, Kör Olacağız) başlıklı üçüncü kişisel sergisi görülebilecek. Sergide büyük bir yerleştirme, iki kanallı bir video, bir dizi ipek baskı, ışıklı bir kutu ve bir performans olmak üzere sanatçının yeni çalışmaları yer alıyor. artSümer, Erdal Duman’ın galerideki 5’inci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “Bu İşte Bir Terslik Var” isimli sergi 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

Ayrıca açılışa özel iki sergi ile Sanat Meydanı’nda yer alan Art On İstanbul, Sanatçı Songül Girgin’in Tohum ve Onur Dumansız’ın “Helix Thorn” adlı eserlerini sanat izleyicisi ile buluşturdu.

MOR VE ÖTESİ’NDEN STADYUM KONSERİ

Mor ve Ötesi 28 Mayıs akşamı Beşiktaş İnönü Stadı’nda (Vodafone Park) hayranlarıyla buluşacak.

Mor ve Ötesi, konserin ön grubu olarak genç kuşağın en enerjik gruplarından “The Ringo Jets”i seçti.

KARSU’DAN SENFONİK KONSER

“İstanbul Night Flight” konser serisinin yedinci sezonunda önemli isimleri ağırlayacak. Karsu 24 Mayıs’ta bir kez daha Harbiye Açıkhava’da 80 kişilik Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde senfonik konser verecek.

Sonraki günlerde ise maNga, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Selami Şahin, Levent Yüksel, Hakan Altun, Fatma Turgut ve Karsu, Night Flight Symphony Orchestra & Choi konser verecek.

EVİN İLYASOĞLU İLE MÜZİK YOLCULUĞU

Müzik eleştirmeni, öğretim görevlisi, gazetemiz yazarı Evin İlyasoğlu, 28 Mayıs Cumartesi günü Zai Bodrum’da saat 15.00-17.00 arasında söyleşiye katılacak. Ara Boyutlar - Bilim, Felsefe ve Sanat grubunun düzenlediği etkinlikte İlyasoğlu, 11. baskısını yapmaya hazırlanan “Zaman İçinde Müzik” kitabıyla aynı başlığı taşıyan bir konuşma yapacak. İlyasoğlu konuşmasında nelerden söz edeceğini şöyle anlatıyor: “Ortaçağ kiliselerinin karanlık ama ulvi seslerine, Rönesans’ın buluşlarla yüklü yaşama coşkusuna, barok dönemin büyük Bach ile son bulan dantel işlemelerine, Haydn-Mozart’ın inceliklerini taşıyan klasik döneme, 19. yüzyılın Romantizmine ve grotesk operalarına; 20. yüzyıl yaklaşırken kocaman orkestraların yer aldığı ulusçu akıma ve Geç-Romantiklere, yeni arayışlara, özgür denemelere ve yıllardır önemini yitirmeyen minimalist akıma dek örnekler dinleyeceğiz.”

SOUNDGARDEN İÇİN GERİ SAYIM

Kendine Has Babylon Soundgarden, 28-29 Mayıs'ta Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenecek. İki güne yayılan festival boyunca, dinamik Hollandalı elektronik ikilisi Weval, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Gaye Su Akyol, Hey! Douglas, Artz ve Bugy, Sattas, Dilan Balkay, Mert Demir gibi birçok isim yer alacak. Babylon, Populist ve avluda gün boyunca konserler verilecek. Yapıkredi bomontiada’da Pozitif organizasyonuyla yapılacak festivalin biletleri Biletix’te satışta.