Sanatta bu hafta

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

BAĞLANMA VE AYRIŞMA

Pinkmadness’ın (Burcu Bilgiç ve Nazlı Durak) geliştirdiği Goodbye to My Mothers isimli, bağlanma ve ayrışma durumlarını araştıran çok katmanlı duo performansına Depo 23 Aralık’ta ev sahipliği yapacak.

Bilgiç ve Durak, performans boyunca dokunma, kavrama ve destekleme eylemlerini kullanıyor, hicivsel formlardan geçiyor. Performansta kullanılan hamilelik imgesi henüz şekil almamış bir aradalık veya yaratıklık durumu olarak açıklanıyor ve iki taraflı bir doğumla sonuçlanıyor. Performansın konsepti ve sanat yönetimi Bilgiç’e ait iken müziği Eylül Deniz üstleniyor. Mekânsal ve teknik desteği ise Depo, Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği, Çıplak Ayaklar Kumpanyası sağlıyor.

DİJİTAL SEZGİLER

Akbank Sanat, “Dijital Sezgiler / Digital Serendipity” sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin küratörlüğünü Helena Nikonole üstleniyor. “Dijital Sezgiler / Digital Serendipity”, yeni medya sanatının dilinde yapay sinir ağları olgusunu inceliyor. Proje çerçevesinde yapay zekâ hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alınıyor ve yapay zekânın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi masaya yatırılıyor.

Sergide, hem dünya çapında yeni medya sanatının önde gelen isimlerinin projeleri hem de sanat ve teknoloji kesişiminde deneyler yapan genç sanatçıların eserleri izleyiciyle buluşuyor.

HARBİYE’DE ‘FOSFORLU CEVRİYE’

“Fosforlu Cevriye” 21-24 Aralık tarihleri arasında saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor.