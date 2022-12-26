Sanatta bu hafta

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

MÜZİK ÜRETEN KADINLAR İÇİN



Deneysel ve doğaçlama müzik üreten kadınları buluşturmayı hedefleyen müzik kolektifi Heya Sound Collective, yarın saat 19.00’da Salt Beyoğlu Açık Sinema’da bir performans düzenleyecek. Ses odaklı araştırma projesi ve müzik kolektifi Heya Sound Collective, İngiltere, Mısır, Lübnan ve Türkiye’den deneysel ve doğaçlama müzik üreten kadınları birbirleriyle ve dinleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Kolektifin üyeleri, bu etkinlikte ilk kez fiziksel olarak bir araya geliyor. Heya Sound Collective üyeleri Nour Sokhon (Lübnan), Jilliene Sellner (Kanada/İngiltere), Yara Mekawei (Mısır) ve Zeynep Ayşe Hatipoğlu (Türkiye), 2019’dan bu yana çevrimiçi müzik üretimi yöntemleriyle festivallere katılıyor ve ortak projeler üretiyor. Grubun Açık Sinema performansı alan kayıtları, elektronikler, viyolonsel, vokal ve çeşitli objelerin kullanıldığı yarı doğaçlama, deneysel bir ses çalışması şeklinde gelişecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.



ODUNPAZARI MODERN MÜZE’DE ÇOCUKLARA ATÖLYELER

OMM – Odunpazarı Modern Müze, İş Yatırım desteğiyle yaratıcı ve eğitici etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor. 25 Aralık-11 Haziran tarihleri arasında farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik düzenlenecek programlar kapsamında, arkeoloji, mimarlık, dans, ileri dönüşüm gibi konulara odaklanan atölyeler yapılacak.

Pazar günleri gerçekleşecek atölyelere kayıt ücretsiz olarak [email protected] adresinden ve 0222 221 27 37 No’lu telefondan yaptırılabilir.



ZAMAN VE İNSAN...



Psikiyatrist, akademisyen ve fotoğrafçı Levent Küey’in fotoğraf sergisi Aynalı Geçit Avrupa Pasajı’nda 4 Ocak 2023 kadar gezilebilecek. “Teoria” adlı sergi, zaman kavramının insan hayatındaki anlamını sorguluyor.

Küey’in görsel dilin etkisinin ön planda olduğu fotoğrafları ve onlara eşlik eden kısa deyişleri, zaman kavramının buharlaşmasına gönderme niteliğinde.



‘TAXİM’ BABA SAHNE’DE



Baba Sahne’nin, Alex de la Iglesia’nın yönettiği “El Bar” filminden uyarlanan oyunu “Taxim”, 29 ve 30 Aralık’ta saat 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Şevket Çoruh, Ozan Güven, Ömür Arpacı, Seçkin Özdemir, Nergis Çorakçı ve Mert Asutay gibi isimler seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Emrah Eren’in üstlendiği kara komedi “Taxim”, sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği noktaya odaklanıyor.

10 YILLIK YOLCULUK...



SAHA Derneği’nin 10 yıllık yolculuğu Dayanışmanın On Yılı: SAHA adıyla kitaplaştı. Kitapta derneğin sanat ekosistemindeki misyonu, Türkiye’nin çağdaş sanatının uluslararası arenadaki temsili, projeleri, desteklediği sanatçılar, global işbirlikleri ve gelecek vizyonu tanıklıklarla ele alınıyor. Dernek, bugüne dek Türkiye’den 450 sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesini, 43 farklı ülkede ve Türkiye’nin farklı kentlerinde sanat kurumlarıyla işbirliği yaparak ve kaynak sağlayarak destekledi.

SAHA’nın hikâyesini, sanat ekosistemindeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu ile birlikte ele alan kitabın metinleri Zeynep Miraç imzası taşıyor. SAHA’nın kurumsal kimliğini de tasarlayan Bülent Erkmen kitabın editoryal konsepti ve tasarımını üstlenirken kitabın editörlüğünü Eda Sezgin, yayın hazırlığını ise SAHA üyeleri ve ekibinden oluşan bir komite gerçekleştirdi. Kitaba [email protected] adresine yazarak ulaşılabiliyor.