Sanatta bu hafta

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

CEM KARACA ANILIYOR



Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) müziğin usta ismi ve BASAD’ın kurucularından Cem Karaca’yı aramızdan ayrılışının 20. yılında söyleşilerle anacak. Etkinlik, 9 Şubat’ta saat 20.00’de Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi’nde yapılacak.



MUBI’DE ‘KIZGIN GÜNEŞ’

Film izleme platformu MUBI, şubat ayı boyunca seyirciyle buluşturacağı filmleri duyurdu. Bu filmlerden biri de “Kızgın Güneş”... Patricia Highsmith’in klasikleşene suç romanı “Yetenekli Bay Ripley”den uyarlanan ve başrolünde Alain Delon’un yer aldığı René Clément imzalı Kızgın Güneş, yaptığı tüm kötülüklerin yanına kâr kaldığı melek yüzlü bir şeytanın, Tom Ripley’in hikayesini anlatıyor. Yakıcı İtalyan güneşinin altında geçen bu gerilim klasiği, Fransız Yeni Dalgası ve İtalyan Yeni Gerçekçilik akımlarından da izler taşıyor. Alain Delon’un ikonik performansı yıllar sonra Anthony Minghella imzalı filmde aynı rolü canlandıracak Matt Damon’a da ilham oluyor.



SANAT MEKÂNI İMALAT-HANE...



Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sanat mekânı İMALAT-HANE, 6 Nisan’a kadar Mert Diner’in Gözden Uzak (Out of Sight) adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Üzerini kapamak, örtmek meselelerini Gözden Uzak başlığı altında ele alan sanatçı, bu çerçevede görünmeyenle ve boşlukla kurduğu ilişkinin zamansal evrimine ve yüzeydeki olasılıklarına odaklanıyor.

ATA DEMİRER SAHNEYE DÖNÜYOR!



Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, üç yıl aranın ardından “Ata Demirer Gazinosu” adlı gösterisiyle 16 Şubat’ta saat 21.00’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) izleyicilerle buluşacak.

Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Demirer’e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Ata Demirer, daha önce “Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı stand up gösterisiyle 16 yıla yakın seyirci karşısına çıkmıştı.

Demirer, 22 Şubat ve 15 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de, 22 ve 23 Mart’ta ise Ankara Congresium’da sahneye çıkacak.

‘NOTRE DAME’IN KAMBURU’ BALESİ İZMİR’DE



İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin, üç sezondur seyirciyle buluşan “Notre Dame’ın Kamburu” balesi Victor Hugo’nun aynı adlı romanından esinlenerek sahneye uyarlandı. Balenin müziklerine Cesare Pugni, müzik düzenlemesine Bujor Hoinic imza attı. “Notre Dame’ın Kamburu” balesinin koreografisi ve librettosunu ise Göksel Armağan Davran ile Ahmet Volkan Ersoy hazırladı.

Orkestra şefinin Tolga Taviş olduğu eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını ise Gülay Korkut üstleniyor.

“Notre Dame’ın Kamburu” 6, 8, 10 Şubat ve 2, 4, 6 Mart’ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sahnelenecek.

TYS’DEN ‘EDEBİYAT MATİNELERİ’

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 50. doğum yılı kapsamında yazınsal, kültürel ve siyasal birikimini etkinliklerle kutlayacak. Sendikanın buluşmaları “Edebiyat Matineleri” ile sürecek. Matinelerin ilki “Dünya Öykü Günü” olacak. 7 Şubat’ta saat 15.00’te Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinlikte, Aziz Nesin’in, Yaşar Kemal’in, Oktay Akbal’ın, Adnan Özyalçıner’in ve günümüz öykücülerinden Vicdan Efe ile Polat Özlüoğlu’nun öyküleri okunacak.

