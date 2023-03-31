Şarkıcı Teoman'ın 'Nevrozumun Zindanı' parçası müzikseverlerle buluştu

Türk rock müziği sanatçılarından Teoman'ın gelecek yıl çıkaracağı "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adlı albümünden ilk teklisi "Nevrozumun Zindanı" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 17:00
Şarkıcı Teoman'ın 'Nevrozumun Zindanı' parçası müzikseverlerle buluştu
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Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, ‘Nevrozumun Zindanı’ adını verdiği yeni teklisiyle eserlerine bir yenisini ekledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, müzik hayatına "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" albümüyle veda etmeye hazırlanan Teoman, şarkının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teoman, şunları kaydetti:

"Bu şarkı, 2024 Nisan'da yayınlamayı ve son albümüm olacağını düşündüğüm 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' adlı albümümün ilk single'ı. Şarkı, size albümün estetik ve içerik anlamında nasıl olacağıyla ilgili bir fikir verecektir. Yani ticari bir albüm olmayacağıyla, alternatif bir albüm olacağıyla ilgili. Böyle bir albümün, şarkı yazarlığımı noktalamak için bana uygun olacağını düşündüm. Şarkılar hazır. Mayıs ayında stüdyo aşaması başlayacak. Bu tarz şarkıları sevenler için beklediklerine değecek bir albüm olması için elimden geleni yapacağım."

Şarkının aranjörlüğünü Safa Hendem üstlendi. Teoman'a enstrümanlarda Korhan Futacı, Safa Hendem ve Ediz Hafızoğlu eşlik etti.

Klibin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ gerçekleştirdi.


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