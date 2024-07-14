Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor

Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.07.2024 - 11:54

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları 16 Temmuz'da başlayacak.

İlçeye bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kent ile kuzey ve batısında yer alan mezarlık alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gümüşhane Valiliği, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Antik kentin lejyon kalesindeki çalışmalar, 16 Temmuz Salı günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında başlayacak.

Çalışma alanını ziyaret eden AKP Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve beraberindekiler, kazı başkanı Çakmur'dan bilgi aldı.

Satala Antik Kenti'nin bölgenin önemli turizm destinasyonları arasına girebilecek tarihi kimliği olduğunu söylendi.

Köse, Satala Antik Kenti'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alındığını ifade ederek, proje kapsamında kazı için ayrılan bütçenin hazır olduğunu, kazıların daha hızlı şekilde devam edeceğini aktardı.