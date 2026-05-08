'Satıcının Ölümü', 4 temsille bu ay tiyatroseverlerle buluşuyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin 13. sezonunda izleyiciyle buluşturduğu iddialı yapımlarından "Satıcının Ölümü" oyunu, kapalı gişe temsillerine devam ediyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Arthur Miller'ın 1949 yılında Pulitzer Ödülü'ne layık görülen başyapıtı olan eserde, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin performans sergiliyor.

Prömiyerinden bu yana kapalı gişe sahnelenen oyun, bugün, 20, 21 ve 22 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Oyun, Hira Tekindor'un çevirisiyle başarı tutkusunun insan ruhunu nasıl tükettiğini ve bir ailenin dramatik çöküşünü merkezine alıyor.

"Satıcının Ölümü"nde "Willy Loman" karakterini Halit Ergenç canlandırırken, "Linda Loman" rolünde Zerrin Tekindor yer alıyor. Kariyerlerinde ilk kez aynı sahneyi paylaşan iki oyuncunun performansı, yapımın öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

Oyunda ailenin büyük oğlu "Biff"e Fatih Artman, küçük oğul "Happy"ye ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'in de yer aldığı ensemble kadro, oyunun dramatik atmosferini destekliyor.

National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris yönetmenliğinde sahnelenen yapımın dekor tasarımını ödüllü Es Devlin üstleniyor. Oyunun kostüm tasarımında Katrina Lindsay, koreografisinde Javier De Frutos, ışık tasarımında Oliver Fenwick ve ses tasarımında Adam Cork imzası bulunuyor.