'Satıcının Ölümü', 4 temsille bu ay tiyatroseverlerle buluşuyor

8.05.2026 20:35:00
Prömiyerinden bu yana kapalı gişe sahnelenen "Satıcının Ölümü" oyunu bugün, 20, 21 ve 22 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin 13. sezonunda izleyiciyle buluşturduğu iddialı yapımlarından "Satıcının Ölümü" oyunu, kapalı gişe temsillerine devam ediyor.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Arthur Miller'ın 1949 yılında Pulitzer Ödülü'ne layık görülen başyapıtı olan eserde, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin performans sergiliyor.

Oyun, Hira Tekindor'un çevirisiyle başarı tutkusunun insan ruhunu nasıl tükettiğini ve bir ailenin dramatik çöküşünü merkezine alıyor.

"Satıcının Ölümü"nde "Willy Loman" karakterini Halit Ergenç canlandırırken, "Linda Loman" rolünde Zerrin Tekindor yer alıyor. Kariyerlerinde ilk kez aynı sahneyi paylaşan iki oyuncunun performansı, yapımın öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

Oyunda ailenin büyük oğlu "Biff"e Fatih Artman, küçük oğul "Happy"ye ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'in de yer aldığı ensemble kadro, oyunun dramatik atmosferini destekliyor.

National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris yönetmenliğinde sahnelenen yapımın dekor tasarımını ödüllü Es Devlin üstleniyor. Oyunun kostüm tasarımında Katrina Lindsay, koreografisinde Javier De Frutos, ışık tasarımında Oliver Fenwick ve ses tasarımında Adam Cork imzası bulunuyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu 'Antre' adlı oyunu sahneleyecek "Antre" adlı tiyatro oyunu Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.
Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki ödülünü tutuklu Can Atalay'a ithaf etti 28. Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanan Pınar Yıldırım, ödülünü tutuklu bulunan avukat ve milletvekili Can Atalay'a ithaf etti.
Haldun Dormen’in anıldığı gecede 28. Afife Tiyatro Ödülleri verildi Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 7 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Sunuculuğunu Demet Evgâr ve Atılgan Gümüş’ün üstlendiği, aralarında Suna Keskin, Göksel Kortay, Tülin Oral, Nisa Serezli’nin de olduğu Dormen Tiyatrosu’nda çalışmış olanlar tarafından ödüllerin verildiği gece boyunca, Ocak ayında yaşamını yitiren, Türk tiyatrosunun efsane ismi Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ni 30 yıldır düzenleyen fikir babası Haldun Dormen anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.