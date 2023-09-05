Savaşın etkilediği hayatlar "Chernivtsi: Zamanın Ötesinde" sergisinde

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:22

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:22

Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı etkisi İzmir Sanat'ta açılan "Chernivtsi: Zamanın Ötesinde" sergisiyle anlatıldı. Pozytyv Fotoğraf Kulübü tarafından hazırlanan ve 53 fotoğrafın yer aldığı sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Chernivtsi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yuriy Lesyuk, Chernivtsi Belediyesi Kültür Danışmanı Inga Keyvan ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle açıldı. Batı Ukrayna’nın en önemli kültür merkezlerinden Chernivtsi'nde Rusya-Ukrayna savaşı sırasındaki hayatın fotoğraf karelerine yansıdığı sergi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

ÖZUSLU: BU DOSTLUĞU KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Serginin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu sergi ile birlikte Chernivtsi’nin zengin tarihini, direnişini ve dayanıklılığını gözler önüne seren farklı objektiflerin yansımasından bir yolculuğa çıktıklarını söyledi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi bağların asıl malzemesinin uluslararası çıkarlar değil asla kopmayacak kültürel benzerlikler ve özdeş duygular olduğunu ifade eden Özuslu, “Bu sergi belki de sırf bu nedenle çok kıymetli. Buraya gelen heyetle, İzmir ve Ukrayna arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi için ortak iradeyi konuştuk. Bu dostluğu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ancak dostluğu yaşatacak olan şey protokollerden ziyade bizim kalplerimizdeki sevgidir. Onu da burada görüyoruz. Chernivtsi ve İzmir arasındaki kültürel etkileşimi ve dayanışmayı sürdürmek adına önemli bir adım olan ‘Zamanın Ötesinde’ sergisine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İki şehir arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“KÜLTÜR HER ZAMAN İNSANLARI BİRLEŞTİRİYOR”

Chernivtsi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yuriy Lesyuk de İzmir’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir şehir. Farklı duygular içerisindeyim. Burada genç ve modern insanlar yaşıyor. Yaşla ilgili değil. Özgür insanların yaşadığı bir şehir. Kültür her zaman insanları birleştiriyor” diye konuştu.

“SAVAŞA RAĞMEN UKRAYNALILAR YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Chernivtsi Belediyesi Kültür Danışmanı Inga Keyvan İzmir’e ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek, “Burada herkes çok sıcakkanlı. Chernivtsi şehrinin bir parçasını burada sergilemekten dolayı çok mutluyuz. Bu sergide yeni ve eski Chernivtsi şehrini göreceksiniz. Bu fotoğraflar bize insanların hayatının nasıl değiştiğini gösteriyor. Savaşa rağmen Ukraynalılar yaşamaya devam ediyor. İnsanlar üretmeye devam ediyor. Durmuyorlar ve durmayacaklar” dedi.

Sergi 7 Eylül Perşembe gününe kadar ziyarete açık olacak.