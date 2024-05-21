'Sayara', Cannes'da prömiyer yaptı
Korku - suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara', uluslararası prömiyerini Cannes Film Festivali 'Fantastic Gala' çerçevesinde yaptı.
Yapımını ve uluslararası dağıtımını Inter Yapım’ın üstlendiği 'Sayara’nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturdu. Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda, Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer aldı.
Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan 'Sayara’nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikâyesi, oldukça sert görüntülere sahne oluyor.
'Sayara’nın Cannes'daki gösterimi, Inter Medya ekibi ve yönetmen - senarist Can Evrenol’un katılımıyla Cinema Olympia 3’te gerçekleştirildi.
Gösterime pek çok farklı ülkeden festival konuğu katılım gösterirken bir çoğundan davet aldı. Dünya prömiyerini geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde ‘Mayınlı Bölge’ kapsamında gerçekleştiren 'Sayara', Türkiye’de 21 Haziran'da vizyona girecek.
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