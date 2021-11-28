SCA Müzik Vakfı Ödülü Cihat Aşkın’a sunulacak
Sevda-Cenap And (SCA) Müzik Vakfı “2021 Onur Ödülü Altın Madalyası”na vakıf kurullarının oybirliği ile keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın değer görüldü.
Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın, vakıf kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık’ta, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere takdim ettiği bu ödülü, 6 Aralık Pazartesi akşamı 20.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Mavi Salon’da düzenlenecek geleneksel törenle alacak. Tören, Cihat Aşkın’ın da yer alacağı bir konserle devam edecek.
ÖDÜLÜN GEREKÇESİ
İlk kez 1989 yılında Cevat Memduh Altar’a verilen bugüne kadar aralıksız takdim edilen “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” Cihat Aşkın’a, “Türk ve evrensel müzik kültürünü icralarında harmanlaması, Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesinde öncü bir rol üstlenmesi, başarılı uluslararası kariyeri ve kurucusu olduğu orkestralar, akademi ve eğitim projeleri ile ülkemizin müzik kurumlaşmasına katkıları” göz önünde bulundurularak takdim edilecek.
Cihat Aşkın’ı şu anda Guadeloupe Adası’nda kemancı Sevil Ulucan ile “Umudun Kemanları” projesi çerçevesinde adalı müzisyenler ile birlikte verecekleri konser öncesinde kutladık.
Cihat Aşkın, duygularını şöyle ifade etti: “Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Altın Madalyası’na layık görülmekten dolayı onur duydum. Özellikle öğrencisi olmakla gurur duyduğum Cevad Memduh Altar’ın bu ödülü alan ilk kişi olması, ülkemizde bu ödüle layık görülen besteciler ve yorumcular arasında benim de kültür ve sanatı ile hizmet eden şahsiyetler içerisinde anılmam büyük bir gurur ve sorumluluk oluşturmaktadır. Bu sene ardı ardına önce İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü ve akabinde gelen Sevda-Cenap And Vakfı Altın Madalyası, çalışmalarıma kuşkusuz büyük bir motivasyon vermektedir. Beni bu ödüle layık gören seçici kurul üyelerine ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’na içten teşekkürlerimi sunuyorum.”
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