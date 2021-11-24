Redd grubundan sanatçılara tepki: "Sizi var eden halktan bu kadar mı kopuksunuz? Çok mu zor 'hükümet istifa' yazmak?"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:26

Türkiye'de faizlerin, dünyanın aksine, düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, Türk Lirası Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kaybını yaşadı.



23 Kasım Salı günü, Dolar 13,45, euro ise 15,16'yı gördü. Öte yandan, gram altın 730 lira ile tarihi zirvesini yaşadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. Pek çok ünlü isim, TL'nin dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

#hükümetistifa etiketi uzun bir süre Twitter gündeminde 1. sırada yer aldı.

REDD GRUBUNDAN SANATÇILARA SERT TEPKİ

Döviz krizine yönelik tepkiler sürerken; Redd grubundan, sosyal medyada sessiz kalan sanatçılara yönelik sert bir tepki geldi.

Grubun resmi Twitter hesabından '#hükümetistifa' etiketi ile yapılan paylaşımda "Grup ve sanatçı arkadaşlar, sizi var eden halktan bu kadar mı kopuksunuz? İnsanlar bitmiş! Bize şarkı sözü zincirlerinizden anlamlar aratmaktan öte sözünüz yok mu? Çok mu zor #hükümetistifa yazmak? Konserleriniz mi iptal oluyor, sponsorlar mı küsüyor? Belediyeler mi güceniyor?" ifadeleri kullanıldı.

Redd'in paylaşımı şu şekilde: