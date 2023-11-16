Scarlett Johansson: 'Black Widow'u MCU'ya geri getirmek bir "mucize" olurdu...'

Yayınlanma: 16.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 00:00

Scarlett Johansson, geçtiğimiz günlerde günü Today Show'a konuk olarak Disney World'ün yeni filmi Tower of Terror hakkında konuştu. Programda, Marvel Sinematik Evrenine geri dönme olasılığı hakkında sorulan bir soruya çekingen bir şekilde yanıt verdi.

Scarlett Johansson'ın canlandırdığı Black Widow karakteri, Avengers: Endgame'de kendini feda ederek hayatını kaybetmişti. Ancak hayranlar, Marvel evreninde karakterlerin ölümden dönmesi sürpriziyle karşılaşabiliyor.

Al Roker, Johansson'a karakterini MCU'ya geri getirme olasılığı hakkında sorular yönelttiğinde, Johansson şu şekilde yanıt verdi: "Bir boşluk gibi mi? Bunun bir tür son olduğunu hissediyorum, değil mi? Yani geri dönebilir misin? Karakterin vampir versiyonu olabilir mi? Çünkü ben bunun için buradayım, belki zombi versiyonu gibi."

Roker'ın karakteri yeniden canlandırması için kendisiyle temasa geçilip geçilmediğini sorması üzerine Johansson, cevap vermekten kaçındı ve "Gerçekten zor sorular soruyorsunuz. Sana söylemek zorundaymışım gibi hissediyorum ama aslında söylemek zorunda değilim Al. Zorunda değilim ama söylemeyi çok istiyorum" şeklinde yanıtladı.

Scarlett Johansson, karakterinin MCU'ya geri dönmesinin bir "mucize" olacağını söyledi. Ancak gelecekteki olası projelerle ilgili net bir bilgi vermedi.

Oyuncu, Disney filmi Tower of Terror'a geçmek istediğini belirtti. Johansson, karakterinin bir şekilde geri dönmesi durumunda bu durumun "gerçek bir Marvel mucizesi" olacağını ekledi. Bu yorumlar, Marvel evrenindeki karakterlerin geri dönme olasılığını tartışan diğer oyuncuların açıklamalarından sadece birkaç gün sonra geldi.