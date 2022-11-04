Şef Gürer Aykal, 80. yaşını sahnede kutladı
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), "Gürer Aykal: 80. Yaş Günü" konserinde müzikseverlerle buluştu.
İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği, orkestranın onursal şefi Gürer Aykal'ın 80. yaşını kutlama konseri, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.
Aykal'ın yönetimindeki orkestra, konserin ilk bölümünde, Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen'e eşlik etti.
Konserde, bir dönem Aykal’ın da öğretmeni olan eğitimci, besteci ve müzikolog Ahmet Adnan Saygun'un "Piyano Konçerto no.1, op.34" ve Prokofiev’in "Romeo ve Juliet, Süit no.1, op.64" eserinden "Minuet", "Maskeler", "Balkon Sahnesi" ve "Tybalt’ın Ölümü" bölümleri, "Romeo ve Juliet, Süit no.2, op.64" eserinden "Montagueler ve Capuletler", "Genç Juliet", "Hizmetçilerin Zambaklar ile Dansı" ve "Romeo, Juliet’in Mezarında" bölümleri yorumlandı.
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