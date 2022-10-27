29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede olacak? Konserlere hangi sanatçılar katılacak?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler verilecek. Cumhuriyet coşkusu konser alanlarında, topluca yaşanacak. Konserlerin nerede ve nasıl olacağı ise merak ediliyor.
İSTANBUL
İstanbul'da kutlamaların bu yılki merkezi Üsküdar Meydanı olarak açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek. Kapı açılışı ise 18:00'da olacak.
İstanbul'da gerçekleşecek diğer konserler:
RR Senfoni Orkestrası - Cemal Reşit Rey Konser Salonu (20.00)
Duman - Barbaros Meydanı (21.00)
Oğuzhan Koç - Kartal Meydanı (20.30)
Sertap Erener - Avcılar (20.00)
Yaşar - Maçka Parkı
Göksel – Maltepe (20.00)
Tuğkan - Eyüp Haliç Etkinlik Alanı (20.30)
Yüksek Sadakat - Sultanbeyli Kent Meydanı (20.30)
Samida- Kağıthane Sadabat Parkı (20.30)
ANKARA
Ankara'da 29 Ekim akşamı saat 19:00'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu sahne alacak.
İZMİR
Kültürpark çim alanda saat 14.00’te Ozbi konseriyle başlayacak olan konserler, sırasıyla 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar, 19.30’da DJ Yasin Keleş, 20.00’de Ümit Besen ve Pamela, 21.30’da yeniden DJ Yasin Keleş, 22.00’de DJ Nihat Sırdar'ın katılımıyla gerçekleşecek.
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