29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede olacak? Konserlere hangi sanatçılar katılacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler verilecek. Cumhuriyet coşkusu konser alanlarında, topluca yaşanacak. Konserlerin nerede ve nasıl olacağı ise merak ediliyor.