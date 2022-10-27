29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede olacak? Konserlere hangi sanatçılar katılacak?

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:03
<p>Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler verilecek. Cumhuriyet coşkusu konser alanlarında, topluca yaşanacak. Konserlerin nerede ve nasıl olacağı ise merak ediliyor. </p>

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler verilecek. Cumhuriyet coşkusu konser alanlarında, topluca yaşanacak. Konserlerin nerede ve nasıl olacağı ise merak ediliyor. 

<p><strong>İSTANBUL</strong></p> <p>İstanbul'da kutlamaların bu yılki merkezi Üsküdar Meydanı olarak açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek. Kapı açılışı ise 18:00'da olacak.</p> <p><strong>İstanbul'da gerçekleşecek diğer konserler:</strong></p> <p>RR Senfoni Orkestrası  - Cemal Reşit Rey Konser Salonu (20.00)  </p> <p>Duman - Barbaros Meydanı (21.00)</p> <p>Oğuzhan Koç - Kartal Meydanı (20.30)</p> <p>Sertap Erener - Avcılar (20.00)</p> <p>Yaşar - Maçka Parkı</p> <p>Göksel – Maltepe (20.00)</p> <p>Tuğkan - Eyüp Haliç Etkinlik Alanı (20.30) </p> <p>Yüksek Sadakat - Sultanbeyli Kent Meydanı (20.30) </p> <p>Samida- Kağıthane Sadabat Parkı (20.30) </p>

İSTANBUL

İstanbul'da kutlamaların bu yılki merkezi Üsküdar Meydanı olarak açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını seslendirecek. Kapı açılışı ise 18:00'da olacak.

İstanbul'da gerçekleşecek diğer konserler:

RR Senfoni Orkestrası  - Cemal Reşit Rey Konser Salonu (20.00)  

Duman - Barbaros Meydanı (21.00)

Oğuzhan Koç - Kartal Meydanı (20.30)

Sertap Erener - Avcılar (20.00)

Yaşar - Maçka Parkı

Göksel – Maltepe (20.00)

Tuğkan - Eyüp Haliç Etkinlik Alanı (20.30) 

Yüksek Sadakat - Sultanbeyli Kent Meydanı (20.30) 

Samida- Kağıthane Sadabat Parkı (20.30) 

<p><strong>ANKARA</strong></p> <p>Ankara'da 29 Ekim akşamı saat 19:00'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu sahne alacak.</p>

ANKARA

Ankara'da 29 Ekim akşamı saat 19:00'da, Atatürk Orman Çiftliği'nde Kenan Doğulu sahne alacak.

<p><strong>İZMİR</strong></p> <p>Kültürpark çim alanda saat 14.00’te Ozbi konseriyle başlayacak olan konserler, sırasıyla 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar, 19.30’da DJ Yasin Keleş, 20.00’de Ümit Besen ve Pamela, 21.30’da yeniden DJ Yasin Keleş, 22.00’de DJ Nihat Sırdar'ın katılımıyla gerçekleşecek.</p>

İZMİR

Kültürpark çim alanda saat 14.00’te Ozbi konseriyle başlayacak olan konserler, sırasıyla 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar, 19.30’da DJ Yasin Keleş, 20.00’de Ümit Besen ve Pamela, 21.30’da yeniden DJ Yasin Keleş, 22.00’de DJ Nihat Sırdar'ın katılımıyla gerçekleşecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser

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