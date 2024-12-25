Şehir dergisi 170. sayısıyla okur karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:08

Devrekli şair Rüştü Onur’un vasiyeti olarak iki ayda bir yayımlanan kültür, edebiyat ve sanat dergisi Şehir, Ocak-Şubat 2025 tarih ve 170. Sayısıyla okur karşısına çıkıyor. Dergi, Zonguldaklı bestekar ve söz yazarı Mithat Çanakçı’yı “Türküler binlerce yıldır, doğumdan mezara dek Türk halkının dili, yareni, sevinci, feryadı, mesajı, şikayeti, tercümanı olmuştur. Bazen söylenemeyeni söylemiş, bazen güldürmüş bazen ağlatmıştır. İşte bu yüzden türkülerimizin yaşamımızın bir parçası ve aynasıdır” sözleri eşliğinde kapağına taşıyor.

Şehir’in bu sayısında İbrahim Tığ, “2024 yılının 24 Şiiri”ni ve beğendiği şiirleri bir değerlendirme yazısıyla sunarken seçtiği 2004 Yılında yayınlanan beş şiire yer veriliyor. Dergide; İbrahim Tığ, Hüseyin Alemdar, Barış Erdoğan, Erhan Tığlı, Tuğba Turan, Zeynep Aliye, Aydan Ay, Üzeyir Karahasanoğlu, D. Mehmet Binboğa, Engin Berk, İsmail Demiray yazı ve öyküleriyle yer alıyor. Derginin şairleri ise şunlar:

“Ayten Mutlu, Arife Kalender, Zafer Acar, Aslı Serap Araklı, Serkan Türk, Aygül Kılıç Yıldız, Zeynep Kurada, Hamit Oral, Cenk Güray, Ünsal Aktaş, M. Mazhar Alphan, Semihat Karadağlı, Fahrettin Koyuncu, Mehmet İş, Yusuf Ferhat, Kusey Tangüler, Kemal Bayrakçı, Gonca Dolu, Bülent Güldal, Vedat Yazıcı, Adil Başoğul, Erçağ Akarca, Halil İbrahim Kösem, Güray Köksoy ve Aydın Akyüz.”