Jiu Jitsu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jiu Jitsu filminin IMDb puanı kaçtır?

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:59

Jiu Jitsu filmi 2020 Amerikan bilim kurgu dövüş sanatları filmidir. Gişede beklenen başarıyı sağlayamayan film 25 milyon dolar bütçesine rağmen sadece 99.924 dolar hasılat elde etmiştir.

JİU JİTSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Her altı yılda bir, Jiu Jitsu konusunda uzmanlaşmış eski bir savaşçı grubu uzaylı istilacılar ile karşı karşıya kalır. Ancak ünlü bir savaş kahramanı ve Jiu Jitsu ustası olan Jake Barnes, işgalcilerin yılmaz lideri Brax ile yüzleşmeyi reddettiğinde, insanlığın geleceği tehlike altına girer. Yaralı ve hafıza kaybı yaşayan Jake’e bir Jiu Jitsu ekibi eski gücüne kavuşması için yardım eder. Artık insanlığın kaderini onlar belirleyecektir.

JİU JİTSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jiu Jitsu filminin başrolunü; Alain Moussi, Frank Grillo , JuJu Chan , Tony Jaa ve Nicolas Cage paylaşıyor.

-Maresse Crump

-Ryan Tarran

-Dan Rizutto

-Rigan Machado

-Rick Yune

-Marie Avgeropoulos

-Jack Kingsley

-Eddie Steeples

JİU JİTSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Jiu Jitsu filminin çekimleri Haziran 2019'da Kıbrıs'ta yapıldı.

JİU JİTSU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jiu Jitsu filminin IMDb puanı 2,9 olarak karşımıza çıkıyor.