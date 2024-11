Selanik Festivali’nde yıldızlar geçidi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:41

31 Ekim-10 Kasım arasında düzenlenen 65. Selanik Uluslararası Film Festivali üç ünlü oyuncuyu, Juliette Binoche, Ralph Fiennes ve Matt Dillon’a sinema sanatına katkılarından ötürü Altın İskender onur ödülü veriyor.

Juliette Binoche ile Ralph Fiennes, Uberto Pasolini’nin yönettiği The Return (2024) filminde birlikte oynuyorlar. Homeros’un Odisseia eserinden Pasolini’nin serbest uyarlamasında Ralph Fiennes Kral Odysseus’u, Juliette Binoche Kraliçe Penelope’yi canlandırıyor. Ralph Fiennes’in başrolde oynadığı Anthony Minghella’nın yönettiği kült klasik The English Patient (İngiliz Hasta/ 1996) etkinliğin programında yer alıyor.

The Return

The English Patient

AMERİKAN SİNEMASININ İKONİK AKTÖRÜ : MATT DILLON

Francis Ford Coppola, Gus Van Sant, Paul Haggis., Bent Hamer, Lars Von Trier, Wes Anderson, Yorgos Lanthimos, Fernando Trueba gibi önemli yönetmenlerle Rumble Fish, The Outsiders, Drugstore Cowboy, Crash, Factotum, The House that Jack Built, Asteroid City, Nimic, Haunted Heart filmlerinde çalışan Matt Dillon’a da Altın İskender onur ödülü veriliyor.

Jessica Palud’un yönettiği Being Maria (2024) filmi etkinlikte gösteriliyor. Bernardo Bertolucci’nin kült filmi Paris’te Son Tango’un çekimini anlatan filmde Matt Dillon Marlon Brando’yu yorumluyor.Genç oyuncu Maria Schneider’in filmin çekimi sırasında yaşadığı zorluklarıtravmalarını anlatan toksik erkekliği, şiddeti eleştiren Being Maria’da Maria Schneider’i Monte Cristo Kontu’nda izlediğimiz Anamaria Vartolomei canlandırıyor.

Being Maria

Being Maria

Matt Dillon’ın yönettiği ve oynadığı City of Ghosts (2002), Jesper Just’ın yönettiği Dillon’ın başrolde oynadığı Interfears (2023) filmleri etkinliğin programında yer alıyor.

City of Ghosts

Interfears

TÜRK FİLMLERİ SELANİK’TE

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde Türker Süer’in Edge of Night (Gecenin Kıyısı/2024, Türkiye-Almanya) , Meet the Neighbors bölümünde Gürcan Keltek’in New Dawn Fades ( Yeni Şafak Solarken /2024, Türkiye-Almanya-İtalya-Norveç-Hollanda),Survey Expanded: Un-Family-ar bölümünde Nehir Tuna’nın Dormitory (Yurt/2023, Türkiye-Almanya-Fransa) filmleri izleyicilerle buluşacak.

Edge of Night (Gecenin Kıyısı)

New Dawn Fades (Yeni Şafak Solarken)

Dormitory (Yurt)