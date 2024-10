Selanik Film Festivali’nde özel bölüm: We, the Monster

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:10

65. Selanik Uluslararası Film Festivali bu yıl 31 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl düzenlenen özel bölüm Fantasmas’ın devamı niteliğindeki We, the Monster’da dünya sinema tarihinden 20 başyapıt izleyicinin beğenisine sunulacak.

Özel bölümün küratörlüğünü Berlin ve Locarno film festivallerinin sanat yönetmenliğini yapan, film eleştirmeni, yazar, program yönetmeni Carlo Chatrian üstleniyor.

Öykü,roman ve yazım sanatının gelişimiyle doğan canavarlar mitosu asırlar boyunca insanın korkularıyla yüzleşmesine, dehşet, aşk, kabullenme temalı öykülere kaynak olmuşlardır.

Tanrılarla iblislerin, ölümlülerle efsanelerin, insanlarla canavarların birlikte yaşadıkları çağ artık geride kaldı. Canavarlar yeniden saklandıkları karanlıkların içine, vahşi doğanın kucağına döndüler, ormanlarda, dağlarda, mağaraların ve denizlerin derinliklerinde yaşamaya başladılar.

Edebiyatta ve resim sanatında sembol olarak kullanıldılar, varlıkları sinema sanatı tarafından defalarca yansıtıldı.

‘Korkularımızı, arzularımızı şekillendiren, cisimlendiren canavarlar sinemanın özünü oluştururlar. Filmler aynı zamanda bilinmeyene doğru açılan pencerelerdir, ruhumuzun derinliklerini yansıtan, parçalayan unsurlardır’ diyen Carlo Chatrian festivalin sanat yönetmeni Orestis Andreadakis bu sıradışı bölümde canavar kavramını daha da öteye taşıdılar. Chatrian’ın seçkisinde canavarlardan çok canavara dönüşen acımasız insanların, 20.yüzyılın en karanık sayfalarını vurgulayan filmler yer alıyor.

Özel bölüm için hazırlanan sergi ve katalog da Malvina Panagiotidi ile David Sampethai’nin çalışmaları, Le Monde diplomatique’in eski editörü yazar Mona Chollet, Orestis Andredakis, ve Carlo Chatrian’ın yazıları yer alıyor.

Seçkide yer alan filmler arasında Georges Franju’nun Eyes Without a Face (1960), Cecilia Mangini ile Lino Del Fra’nın To Arms, We’re Fascists ! (1962), Walerian Borowczyk’in The Beast (1975), Tonia Marketaki’nin John the Violent (1973), Lee Chang-dong’un Peppermint Candy (1999), David Zellner ile Nathan Zellner’in Sasquatch Sunset (2024) var.

KOLTUKLARI YENİLEN OLYMPION VE PAVLOS ZANNAS SALONLARI

Otuz yıldır Selanikli sinemaseverleri ve Selanik Uluslararası Film Festivali, Selanik Belgesel Festivali seyircilerini, uluslarası konuklarını ağılayan Olympoion ile Pavlos Zannas sinema salonlarının eski koltukları yenilendi.

Olympion sinema salonunun koltuk kapasitesi 406’ya, balkon bölümü 80’e, Pavlos Zannas sinema salonunun koltuk kapasitesi 180’e çıktı. Bu yenilenme sürecinde engelli izleyicilerde unutulmadı. Etkinlik 65. yılında yeni, kırmızı, geniş, konforlu koltuklarla seyircileri ağırlamaya hazırlandı.

CROSSROADS PROJELERİ

Crossroads Ortak Yapım Forum’u 3-7 Kasım arasında gerçekleştiriliyor. 17 ülkeden 15 projenin yarışacağı bölümde aile, kimlik, kökenler temalı projeler yer alıyor.

The Appalling Human Voice Of The Animals

Neritan Zinxhiria, Yunanistan

A White House

Francesco Romano, İtalya -Fransa

African Grey

Yorgos Goussis, Yunanistan

Bleach

Kaltrina Krasniqi, Kosova- Kuzey Makedonya- Karadağ

Dying Bird

Diego Llorente ,İspanya

Four Funerals and A Wedding

Nikola Mijovic, Karadağ- Sırbistan- Kuzey Makedonya -Çek Cumhuriyeti

The Hour Between Dog And Wolf

Terezia Halamova, Çek Cumhuriyeti -Slovakya

The Hunchback

Ahu Öztürk, Türkiye

La Yoli

Sandra Reina, İspanya

Nearby Faraway

Sonia Liza Kenterman, Yunanistan- Almanya -Lüksemburg

The Passport

Rakam Mayasi, Filistin- Almanya- Ürdün

The Side Effects Of Trusting Life

Ahmad Ghossein, Lübnan

Virgin Mary

Adrian Sitaru, Romanya-Fransa

Wake

Thelyia Petraki, Yunanistan