Selanik Film Festivali’nde özel bölüm: We, the Monster
65. Selanik Uluslararası Film festivali bu yıl 31 Ekim-10 Kasım arasında yapılacak. Etkinliğin özel bölümü We, the Monster’da dünya sinemasından 20 başyapıtı izleyiciyle buluşacak.
65. Selanik Uluslararası Film Festivali bu yıl 31 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Geçen yıl düzenlenen özel bölüm Fantasmas’ın devamı niteliğindeki We, the Monster’da dünya sinema tarihinden 20 başyapıt izleyicinin beğenisine sunulacak.
Özel bölümün küratörlüğünü Berlin ve Locarno film festivallerinin sanat yönetmenliğini yapan, film eleştirmeni, yazar, program yönetmeni Carlo Chatrian üstleniyor.
Öykü,roman ve yazım sanatının gelişimiyle doğan canavarlar mitosu asırlar boyunca insanın korkularıyla yüzleşmesine, dehşet, aşk, kabullenme temalı öykülere kaynak olmuşlardır.
Tanrılarla iblislerin, ölümlülerle efsanelerin, insanlarla canavarların birlikte yaşadıkları çağ artık geride kaldı. Canavarlar yeniden saklandıkları karanlıkların içine, vahşi doğanın kucağına döndüler, ormanlarda, dağlarda, mağaraların ve denizlerin derinliklerinde yaşamaya başladılar.
Edebiyatta ve resim sanatında sembol olarak kullanıldılar, varlıkları sinema sanatı tarafından defalarca yansıtıldı.
‘Korkularımızı, arzularımızı şekillendiren, cisimlendiren canavarlar sinemanın özünü oluştururlar. Filmler aynı zamanda bilinmeyene doğru açılan pencerelerdir, ruhumuzun derinliklerini yansıtan, parçalayan unsurlardır’ diyen Carlo Chatrian festivalin sanat yönetmeni Orestis Andreadakis bu sıradışı bölümde canavar kavramını daha da öteye taşıdılar. Chatrian’ın seçkisinde canavarlardan çok canavara dönüşen acımasız insanların, 20.yüzyılın en karanık sayfalarını vurgulayan filmler yer alıyor.
Özel bölüm için hazırlanan sergi ve katalog da Malvina Panagiotidi ile David Sampethai’nin çalışmaları, Le Monde diplomatique’in eski editörü yazar Mona Chollet, Orestis Andredakis, ve Carlo Chatrian’ın yazıları yer alıyor.
Seçkide yer alan filmler arasında Georges Franju’nun Eyes Without a Face (1960), Cecilia Mangini ile Lino Del Fra’nın To Arms, We’re Fascists ! (1962), Walerian Borowczyk’in The Beast (1975), Tonia Marketaki’nin John the Violent (1973), Lee Chang-dong’un Peppermint Candy (1999), David Zellner ile Nathan Zellner’in Sasquatch Sunset (2024) var.
KOLTUKLARI YENİLEN OLYMPION VE PAVLOS ZANNAS SALONLARI
Otuz yıldır Selanikli sinemaseverleri ve Selanik Uluslararası Film Festivali, Selanik Belgesel Festivali seyircilerini, uluslarası konuklarını ağılayan Olympoion ile Pavlos Zannas sinema salonlarının eski koltukları yenilendi.
Olympion sinema salonunun koltuk kapasitesi 406’ya, balkon bölümü 80’e, Pavlos Zannas sinema salonunun koltuk kapasitesi 180’e çıktı. Bu yenilenme sürecinde engelli izleyicilerde unutulmadı. Etkinlik 65. yılında yeni, kırmızı, geniş, konforlu koltuklarla seyircileri ağırlamaya hazırlandı.
CROSSROADS PROJELERİ
Crossroads Ortak Yapım Forum’u 3-7 Kasım arasında gerçekleştiriliyor. 17 ülkeden 15 projenin yarışacağı bölümde aile, kimlik, kökenler temalı projeler yer alıyor.
The Appalling Human Voice Of The Animals
Neritan Zinxhiria, Yunanistan
A White House
Francesco Romano, İtalya -Fransa
African Grey
Yorgos Goussis, Yunanistan
Bleach
Kaltrina Krasniqi, Kosova- Kuzey Makedonya- Karadağ
Dying Bird
Diego Llorente ,İspanya
Four Funerals and A Wedding
Nikola Mijovic, Karadağ- Sırbistan- Kuzey Makedonya -Çek Cumhuriyeti
The Hour Between Dog And Wolf
Terezia Halamova, Çek Cumhuriyeti -Slovakya
The Hunchback
Ahu Öztürk, Türkiye
La Yoli
Sandra Reina, İspanya
Nearby Faraway
Sonia Liza Kenterman, Yunanistan- Almanya -Lüksemburg
The Passport
Rakam Mayasi, Filistin- Almanya- Ürdün
The Side Effects Of Trusting Life
Ahmad Ghossein, Lübnan
Virgin Mary
Adrian Sitaru, Romanya-Fransa
Wake
Thelyia Petraki, Yunanistan
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