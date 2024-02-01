Şenol Akdağ, Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşuyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:18

Özgün müziğin sevilen isimlerinden Şenol Akdağ, 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul Şişli’de müzikseverlerle buluşacak. Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser, saat 19.00'da başlayacak.

Müzik kariyerinde 20 yılı aşkın bir süreyi geride bırakan Akdağ, geçtiğimiz yıl "Yıldızların Sesizliği" adlı ikinci albümünü Kalan Müzik etiketiyle dinleyicileriyle buluşturmuştu. Birçok sevilen esere imza atan Akdağ, 1996-2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalara katıldıktan sonra solo kariyerine devam etti.

Akdağ, Cemil Candaş Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde yaptığı açıklamada, sanatın ve sanat emekçilerinin zor zamanlarda yok sayıldığı bir dönemde, dinleyicilerinin varlığıyla destek bulmanın önemine vurgu yaptı.

Sanatçı, "Hasretimizi, güzelliklerimizi, dostluklarımızı, tarihimizi, dertlerimizi ve sevgimizi paylaşmak için siz değerli dostlarımla 3 Şubat’ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde vereceğim konserde buluşmayı umut ediyorum" dedi.

Ülkenin zorlu günlerden geçtiğine dikkat çeken Akdağ, müziğin ve dayanışmanın insanları bir araya getiren önemli unsurlar olduğunu belirterek, konserle bir araya gelmek isteyen herkesi beklediğini söyledi.