Şenol Akdağ’dan Avcılar’da konser

Müzisyen Şenol Akdağ, 16 Nisan Pazar günü İstanbul Avcılar’da konser düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:47
Şenol Akdağ’dan Avcılar’da konser
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Müzisyen Şenol Akdağ, 16 Nisan Pazar günü İstanbul Avcılar’da dinleyicileriyle buluşacak.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki dinleti saat 15.00’de başlayacak.

Şenol Akdağ, dinleyicilerini "Türkülerimiz yüreğimizin sesidir. Sesimizi çoğaltmak için. 16 Nisan Pazar günü saat 15.00'te tüm dostlarımızı İstanbul Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'ne bekliyoruz" diyerek konsere çağırdı.


Şenol Akdağ

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