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Sertab Erener'den “Boş vermeyeceğiz oy vereceğiz” konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Boş verme oy ver” sloganıyla 26 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’nda Sertab Erener konseri düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:09
Sertab Erener'den “Boş vermeyeceğiz oy vereceğiz” konseri
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Boş verme oy ver” sloganıyla 26 Mayıs’ta saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Sertab Erener konseri düzenliyor. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 Mayıs’ta herkesi sandığa davet ederek “Hayat sahnesinde hep beraber yan yana durabilmek için, boş vermeyeceğiz, oy vereceğiz! Gelin önce sahnede Sertab Erener ile içimizden geldiğince şarkılarımızı söyleyelim. 26 Mayıs’ta 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda buluşuyoruz” dedi.


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