CHP depremzede seçmenler için harekete geçti: Sandığa taşıma genelgesi
CHP; Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla'da bulunan depremzede seçmenlerin, kayıtlarının bulunduğu yerlere taşınması için il başkanlıklarına genelge gönderildi. Talepte bulunan depremzedeler Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya ücretsiz taşınacak.
CHP'nin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için hazırlıkları devam ediyor.
DEPREM BÖLGELERİNE ÜCRETSİZ TAŞIMA
Parti bu kapsamda Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla il başkanlıklarına, depremzede seçmenlerin taşınması için genelge gönderdi.
Genelgede, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde bu illerdeki depremzede seçmenlerin, kayıtlarının bulunduğu yerlere ücretsiz taşınması istendi.
Genelgeye göre, söz konusu illerde yaşayan seçmenler talepte bulunmaları halinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya götürülecek. Başka illerden gelen listeler dikkate alınmayacak. Talepte bulunan kişilerin deprem bölgesi seçmeni olup olmadıkları da sorgulanacak.
Taşıma işlemleriyle ilgili süreci Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yürütecek.
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