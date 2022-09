"Seslendirdiğiniz karakter ve metinler insanların kalbine dokunuyor"

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:14

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin ardından dijital platformlar için hazırlanan yapımların da artmasıyla birlikte seslendirme ve dublaj sektöründeki büyüme de ivme kazandı. Çeşitli dizi, film, reklam ve platformlardaki yapımlarda sesiyle yer alan Ahmet Cihat Sancar, sektördeki tecrübelerini, dublajın püf noktalarını ve hedeflerini anlattı.

Sancar, arkadaşlarının tavsiyesiyle 16 yaşında yerel bir radyoda mesleğe başladığını, üniversite yıllarında da seslendirme yaptığını aktararak, "İlk stüdyoya geldiğim zaman zannederdim ki 'Bas bariton bir ses rengine sahibim. O halde sesim güzel'. Fakat gördüm ki dublajda ses renginin hiçbir önemi yok. Temelde Türkçenizin çok düzgün olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN SESİNİZİ DOĞRU KULLANABİLMENİZ"

Film, dizi ve belgesel gibi yapımlarda her çeşit ses rengine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Sancar, şunları kaydetti:

"Dublajda önemli olan sesinizi doğru kullanabilmeniz ve Türkçenizin düzgün olması. İlk başlarda ulusal radyolarda çalıştım. Haber spikeri olarak çalışırken editörlerinizin düzenlediği bir metin önünüze geliyor. Size düşen tek şey o metni düzgün bir şekilde seslendirmeniz. Ama dublaj yaparken konuşacağınız karakterin rolü önemli. Filmde bir polisi, savcıyı da konuşabilirsiniz. O duyguları sesinizle vermeniz gerekiyor."

Vefat eden kıymetli sanatçıları tanıma fırsatı yakalayan genç bir seslendirme sanatçısı olduğunu söyleyen Sancar, "Yakın zamanda kaybettiğimiz Sungun Babacan başta olmak üzere, Sezai Aydın, Nusret Çetinel, Bülent Yıldıran, Levent Ünsal ve Devrim Parscan'ı stüdyoda canlı izleme imkanım oldu. Usta çırak ilişkisi var bu meslekte. Şükürler olsun o kıymetli insanları canlı canlı izledik. Payidar Tüfekçioğlu ağabeyle mesela biz bu stüdyolarda birlikte dublaj yaptık. Bu insanların hitap şekilleri, oyunları bize bir aktarım sağlamış oldu" ifadesini kullandı. Sancar, son yıllarda çalışma şartlarının değiştiğini, evden veya stüdyoda tek başına kayıt aldıklarını ve ustalarla birlikte stüdyoya girme imkanlarının azaldığını sözlerine ekledi.

USTA- ÇIRAK İLİŞKİSİ ÖNEMLİ

Transformers, The Avangers, Iron Man, In Time, The Gray Man, Ice Age, Amazing Spider Man, Titanic gibi yapımların yanı sıra dijital platformlara çekilen Nip Tuck, How I Met Your Father, Keep Breathing dizilerinde de sesiyle yer alan Sancar, 17 yaşındayken 30 yaşındaki oyuncuları seslendirdiğini, hatta bir dizide 65 yaşındaki bir karaktere ses verdiğini belirterek, "Bizim çok değerli ustalarımız, büyüklerimiz var. Bir gün onların konuştuğu karakterlerden en az 1-2 tanesini konuşmak isterim. Onlar gibi özdeşleşmek isterim" diye konuştu.

Seslendirme ve dublajda ses renginin hiçbir öneminin olmadığının altını çizerek, mesleğe yeni başlayanlara tavsiyelerde bulunan Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işe yeni başlayanlar hiçbir zaman 'Ben oldum.' demesin. Burada usta-çırak ilişkisini sürdürmeleri gerekir. Bu işi gerçekten üstat olarak yapan birini bulurlarsa yakasına yapışıp onlardan öğreneceklerini öğrensinler. Seslendirme ve dublaj eğitiminin üniversitelerimizde akademik olarak verilmesini isterdim. Konservatuvar da olabilir. Seslendirme ve dublaj orada öğrenilmeli. Aksi halde stüdyoya gelip sanatçıyla, yönetmenle, oradaki teknisyenle ya da çevirmenle muhatap olup bu işi yapmanız gerekir ki ancak böyle öğrenebilir ve icra edebilirsiniz."