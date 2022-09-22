TV'de bugün neler var? 22 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken perşembe günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 22 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...
PERŞEMBE GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Duy Beni
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Yeni Dizi Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Masumlar Apartmanı
16:45 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban
21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye-Lüksemburg
23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:45 Masumlar Apartmanı
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