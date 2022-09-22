TV'de bugün neler var? 22 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 11:39
<p>Yeni bir haftada ilerlerken perşembe günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;">İşte, 22 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...</h3>

Yeni bir haftada ilerlerken perşembe günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 22 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...

<p><strong>PERŞEMBE GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI: </strong>    20:00 Camdaki Kız</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI: </strong>      20:00 Mahkum</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI: </strong>    20:00 Duy Beni</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI: </strong>  20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI: </strong>           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI: </strong>        20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI:   </strong>         20:00 Yeni Dizi Aldatmak</p>

PERŞEMBE GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI:       20:00 Mahkum

STAR TV YAYIN AKIŞI:     20:00 Duy Beni

SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 YAYIN AKIŞI:            20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI:         20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban

ATV YAYIN AKIŞI:            20:00 Yeni Dizi Aldatmak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yerli Dizi

03:15 Gelinim Mutfakta

05:30 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Mahkum</p> <p>23:45 İyilik</p> <p>02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>05:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 İyilik

02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

05:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Baba

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı</p> <p>05:20 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta </p> <p>13:15 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:45 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban</p> <p>21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye-Lüksemburg</p> <p>23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>02:45 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:20 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta 

13:15 Masumlar Apartmanı

16:45 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Sinema Sosyete Şaban

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye-Lüksemburg

23:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:45 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yeni Dizi Aldatmak</p> <p>22:15 Aldatmak</p> <p>01:00 Aldatmak</p> <p>03:45 Mutfak Bahane</p> <p>05:45 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Aldatmak

22:15 Aldatmak

01:00 Aldatmak

03:45 Mutfak Bahane

05:45 Bir Zamanlar Çukurova

22 eylül yayın akışı ATV bu akşam tv'de ne var? FOX TV TV 8 bugünün dizileri hangi film/dizi var?

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