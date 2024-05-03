Sezonun son Tosca operası yarın sahnelenecek...
Antalya Devlet Opera ve Balesi bu sezonun son Tosca operasını sahnelemeye hazırlanıyor. Sanat tutkunları 4 Mayıs akşamı sahnelenecek olan operayı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyebilecek.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonun son "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin unutulmaz eseri, 4 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek olan eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olacak.
"Tosca" operasında, aşkın büyüklüğünden kıskançlığa kadar birçok duygunun işlendiği etkileyici bir aşk hikayesi anlatılıyor. "Tosca" rolünü Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Sagrestano"yu Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone" rolünü ise Yusuf Yıldız canlandıracak.
Antalya DOB Koro şefliğini Mahir Seyrek'in ve Çocuk Korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstlendiği eserin Başkemancısı Fahrettin Arda olacak.
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