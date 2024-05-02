Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden dolu dolu bir mayıs ayı programı!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:34

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:34

Antalya Devlet Opera ve Balesi, mayıs ayında sanatseverler için dopdolu bir program sunuyor. İşte Antalya DOB'un mayıs ayındaki etkinlikleri...

"Rapunzel" Çocuk Operası: Özel olarak bestelenen müzikleri ve merak uyandıran hikayesiyle kapalı gişe sahnelenen "Rapunzel" çocuk operası, 2, 7 ve 31 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

"Tosca" Opera: İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Tosca" opera, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak. Başrollerde Bilge Yılmaz, M. Burak Pektaş ve Serhat Konukman gibi deneyimli sanatçılar yer alacak.

"Giselle" Balesi: Romantik balenin başyapıtlarından biri olan "Giselle" balesi, Alman şair Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabından esinlenerek sahneye konuyor. Eser, 9, 11 ve 14 Mayıs tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.

Müze Konserleri: Antalya DOB, 16 Mayıs'ta Antalya Müzesi'nde ücretsiz bir "Müze Konseri" düzenleyecek. Ayrıca, piyano eşliğindeki şan konserleri olarak icra edilecek "Müze Konseri", 19, 24 ve 28 Mayıs tarihlerinde müze bahçesinde biletli olarak izlenebilecek.