İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Falstaff Operası ile izleyicisi ile buluşacak...

Giuseppe Verdi'nin "Falstaff Operası" mayıs ayında İstanbul izleyicisi ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 20:32
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Falstaff Operası ile izleyicisi ile buluşacak...
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giuseppe Verdi'nin önemli eserlerinden biri olan "Falstaff Operası"nı sahneleyecek. Sırp bariton Zeljko Lucic ve Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz'ün başrolleri paylaşacağı eser, 8, 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Lucic, "Sir John Falstaff" rolünde 11 Mayıs'ta, Bezdüz ise "Fenton" rolünde 8 ve 18 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak. Eserde, librettosu Arrigo Boito'ya ait olan eser, Renato Bonajuto tarafından sahneye konulacak. İDOB Orkestrası Tolga Atalay Ün yönetiminde esere eşlik edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "Falstaff Operası"nda Işık Belen, Caner Akgün, Alper Göçeri, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Bahadır Özkoca, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Esra Abacıoğlu Akcan, Şebnem Kışlalı, Sevim Ateş, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık gibi birçok isim rol alacak.

İtalyanca seslendirilecek eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlenirken, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev ve ışık tasarımını Yakup Çartık hazırladı.


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