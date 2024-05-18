Anthony Mackie ve Jamie Dornan'lı soygun dizisi '12 12 12' geliyor

Synchronic filminin ardından Anthony Mackie ve Jamie Dornan "12 12 12" isimli soygun dizisinde başrolleri paylaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:56
Anthony Mackie ve Jamie Dornan'lı soygun dizisi '12 12 12' geliyor
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Variety'nin özel haberine göre, Anthony Mackie ve Jamie Dornan'ın başrollerini paylaştığı ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği soygun dizisi "12 12 12", Apple TV+ tarafından onaylanmak üzere.

Dizinin resmi tanıtımına göre, "12 12 12", gözden düşmüş bir FBI ajanı (Mackie) ve Amerikalı bir kariyer suçlusu (Dornan) arasında yaşananları konu alıyor. Hikayenin merkezinde ise Zürih sokaklarının derinliklerindeki bir banka kasasına yapılan cesur ve destansı bir baskın yer alıyor. Dizi, soygundan önceki 12 ay, soygundan sonraki 12 saat ve sonraki 12 gün olmak üzere üç farklı zaman diliminde geçecek.

Bu dizi, Mackie ve Dornan'ın daha önce "Synchronic" filminde birlikte rol almasının ardından yeniden bir araya gelişlerini işaret ediyor. "Synchronic" filminde, ikili zamanda yolculuk yapmayı sağlayan tasarımcı bir ilacı araştıran iki sağlık görevlisini canlandırmıştı.

Anthony Mackie, Marvel Sinematik Evreni'nde Sam Wilson karakteriyle tanınıyor. Altı filmde rol aldı ve "The Falcon and the Winter Soldier" dizisinde başrol oynadı. Yakında "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" filminde de izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca "8 Mile", "Detroit" ve "The Adjustment Bureau" gibi filmlerde de rol aldı.

Jamie Dornan ise kısa süre önce Netflix'te yayınlanan gerilim dizisi "The Tourist"te ve BBC dizisi "The Fall"da rol aldı. Sinemada ise "Fifty Shades" serisi, "A Haunting in Venice", "Barb and Star Go to Vista Del Mar", "Heart of Stone" ve "A Private War" gibi filmlerle tanınıyor. Kenneth Branagh'ın "Belfast" filmindeki rolüyle bir sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre adaylığı elde etti.


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