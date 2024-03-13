Shakespeare klasiği balede can buluyor: Mersin'de 'Hamlet' gösterisi...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:35

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:35

Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverleri büyüleyici bir gösteriyle buluşturuyor. Ünlü yazar William Shakespeare'in unutulmaz eserlerinden biri olan "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek. 14 Mart Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleşecek olan bu muazzam gösteri, izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi sunmayı hedefliyor.

MDOB tarafından yapılan açıklamaya göre, eserin müziği Revas Gabichvadze tarafından bestelenirken, orkestra şefliğini Murat Kodallı üstleniyor. Bale uyarlamasının reji ve koreografisi ise Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından özenle hazırlandı. Sahne tasarımında Savaş Camgöz'ün imzasını taşıyan eserin kostümleri Sevtaç Demirer'e, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait. Başarılı bir ekip tarafından sahneye konacak olan "Hamlet" balesi, izleyicilere görsel ve duygusal bir şölen vadediyor.

Baleyi Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar başarıyla sahneye koyacak. Sanat dolu bu gecede, izleyiciler Revas Gabichvadze'nin etkileyici müziği eşliğinde, Shakespeare'in derinlikli hikayesini dansın büyülü dünyasında keşfedecekler.