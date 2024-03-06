İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden büyülü bir performans: 'Don Giovanni' opera gecesi!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 15:13

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:13

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Mozart'ın başyapıtı "Don Giovanni" operasını sahneleyerek sanatseverleri büyüleyici bir müzikal yolculuğa davet ediyor. 14 ve 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek bu özel gösteri, opera tutkunlarını etkileyici bir deneyim sunacak.

İDOB Müdürü Caner Akgün ve Murat Güney'in "Don Giovanni" rolünü paylaşacağı eserde, usta sanatçılar Göktuğ Alpaşar, Işık Belen, Özgecan Gencer, Gülbin Günay, Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Sevim Ateş, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Alp Köksal, Burak Kul, Mithat Karakelle ve Ali Haydar Taş gibi isimler de unutulmaz performanslarıyla yer alacak.

Aytaç Manizade'nin yönettiği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan tarafından üstlenildi. İDOB Orkestrası'nın başında İbrahim Yazıcı bulunurken, Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu da performansa eşlik edecek. Ayrıca, eserin hareket düzenini hazırlayan Alper Marangoz, teknik anlamda Atatürk Kültür Merkezi'nin imkanlarını en üst düzeyde kullanarak izleyenlere benzersiz bir görsel şölen sunacak.

Bu özel gösteride döner sahne ve sahne asansörlerinin kullanılması, teknik anlamda da bir ilki yaşatacak. İki katlı apartman yüksekliğindeki dekorun etkileyici hareketleri, izleyenlere unutulmaz bir opera deneyimi sunacak.

Librettosu Lorenzo Da Ponte tarafından yazılan "Don Giovanni", Mozart'ın müzikal dehası ve kara komedi unsurlarıyla bezenmiş bir başyapıt olarak kabul ediliyor. İspanyol asilzade Don Giovanni'nin kadınlara olan tutkusu ve eylemlerinin getirdiği sonuçlar, trajedi ve komedinin ustaca harmanlanmasıyla seyircilere unutulmaz bir performans sunacak.

14-16 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Don Giovanni" operası, sanatseverlere müzikle dolu muazzam bir gece vaat ediyor.