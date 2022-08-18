She-Hulk: Attorney at Law dizisinin konusu nedir, nerede yayımlanıyor? She Hulk dizisinin oyuncuları kimlerdir?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:49

Merakla beklenen She-Hulk: Attorney at Law dizisi sonunda izleyiciyle buluştu. Marvel evreninin bir parçası olan dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor. Diziyi ilk defa gündem olduktan sonra duyanlar ve dizi hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler için büyük yankı uyandıran yapımın ayrıntılarını derledik. İşte, She-Hulk: Attorney at Law dizisinin merak edilenleri...

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU

Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Ancak bir gün kaza geçirir ve kuzeni Bruce Banner'da kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle süper güçleri, kuzenine geçer. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanarak bu gücü üst seviyelere taşır.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Dünyada ses getiren yapım, Marvel Studios tarafından üretilen sekizinci Disney Plus serisi, 17 Ağustos tarihi itibariyle Disney+'ta seyirciyle buluştu.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass ve Renée Elise Goldsberry gibi isimler yer alıyor.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW IMDb PUANI NEDEN DÜŞÜK?

Dizi henüz yayımlanmadan günler öncesinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Özellikle IMDb'de bazı kullanıcılar diziyi verilebilecek en düşük not olan 1 ile puanlamaya başladı. Sonrasında ise diziyi savunan kişiler gelip yapıma 10 verdi. Şu anda genel olarak sitedeki yorumlarda dizi hakkında bilgi vermek yerine birbirlerine laf atan iki grubun savaşı göze çarpıyor.

Dizinin hedef alınmasının sebebi ise Disney yapımı olmasından kaynaklı. Zira sadece geçen yıl, Eternals, Moon Knight, Obi-Wan Kenobi, Lightyear, Ms. Marvel gibi yapımlar, bu talihsiz kaderi yaşadılar. Bazıları yayımlanmadan önce bölücü içerik veya temsil gibi nedenlerle eleştiri ve düşük puan yağmuruna maruz kaldılar.