Sigur Rós geliyor

Şarkılarında melodik, klasik ve minimalist öğeler kullanan, İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós, “Yüzdeyüz Müzik” katkılarıyla 28 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta Türk hayranlarıyla buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00
Sigur Rós geliyor
Abone Ol google-news

İzlanda dilinde veya kendilerinin yarattığı “Hopelandish” isimli dilde yazdıkları şarkılarıyla, yaratıcı ve etkileyici müzik sahnelerini Türkiye’ye taşıyacak.


En Çok Okunan Haberler