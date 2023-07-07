Sigur Rós geliyor
Şarkılarında melodik, klasik ve minimalist öğeler kullanan, İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós, “Yüzdeyüz Müzik” katkılarıyla 28 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta Türk hayranlarıyla buluşacak.
İzlanda dilinde veya kendilerinin yarattığı “Hopelandish” isimli dilde yazdıkları şarkılarıyla, yaratıcı ve etkileyici müzik sahnelerini Türkiye’ye taşıyacak.
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