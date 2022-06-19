Şiirseverler Marché de la Poésie fuarında buluştu
Dünyanın sayılı şiir kitapları fuarlarından biri olan Marché de la Poésie, 8-12 Haziran geniş bir katılımla yapıldı.
Fuarda, Türkiye’den katılan şair ve yazarlar kitaplarını imzaladılar. Özdemir İnce, L’Hatmattan Yayınevi Regards Turc koleksiyonunda yeni basılan kitapları “Can Yelekleri Tavandadır” ve “Opera Kahkahası” adlı kitaplarını imzaladı. Aynı yayınevinden kitaplarını yayımlayan Hasan Erkek, “Kutsal Döngü” ve Serpilekin Terlemez’le birlikte Regards Turc koleksiyonunu yöneten Sevgi Türker-Terlemez ise “Ötekiler Arasındaki Öteki” adlı kitaplarının imza etkinliklerinde okurlarıyla buluştular.
Şair ve çevirmen Serpilekin Terlemez, bu yıl yapılan imza etkinliklerinde çevirmen olarak yer aldı. Tamer Levent, “Ya Tutarsa” adlı kitabının tanıtımına bir video ile katılırken Nedim Gürsel kitaplarını Cyrille Zola-Place yayınevinin standında imzaladı. Hasan Erkek, şiir okuma etkinliklerinde barış konusunda şiirlerini okudu. Özdemir İnce ise çevirmeni Ferda Fidan’la birlikte, yeni çıkan kitaplarının tanıtımı nedeniyle 15 Haziran’da düzenlenen etkinlikte, okurlarıyla şiirli bir söyleşi de bir araya geldi.
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