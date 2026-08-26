Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Sadece Bir Gece Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler.

Tad'ın Sihirli Lambası Aşırı korumacı bir baba olan Tad ve ekibinin, dışlanmış hisseden Mummy'nin sihirli bir lamba ile geçmişe giderek tarihi değiştirmesini engellemek için atıldıkları zamanda yolculuk serüvenini konu alıyor.

Köpek ve Yıldızlar Film, askeri hayatta kalma uzmanı Bangley ile birlikte kıyamet sonrası dünyasının acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Hig'in hikâyesini anlatıyor.

Cebran Çocuk sahibi olma mucizesini yaşayan Meryem ve İbrahim çifti, yıllar sonra oğulları Aras'ın etrafında gelişen esrarengiz olayların ardından geçmişteki trajik bir kazanın ve yüzyıllar öncesine dayanan ölümcül bir sırrın karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Coyote Acme'ye Karşı Film, yıllardır Road Runner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı ürünlerin arızalanması sonucu zarar gören Wile E. Coyote'un, üretici firma Acme Corporation'a dava açmasını konu alıyor.

Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da Film, Zonguldak’tan Almanya’ya giden genç Rıfat'ın burada yeni bir hayat kurarken yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Atatürk: Zaferin Şafağı Film, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'den aldıkları özel bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikâyesini anlatıyor.

Dolly Film, doğa yürüyüşü yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının, kadının mükemmel bebeği bulma amacıyla genç kadını kaçırmasıyla kabusa dönmesini anlatıyor.

Fall 2: Ölümcül Tırmanış Jax, önceki filmdeki olaylar sırasında kız kardeşi Shiloh Hunter'ın ölümüne yas tutar. Kız kardeşinin arkadaşı Luce'nin önerisiyle Shiloh'un hayatını kutlamak için Tayland'daki Kwan-in Dağı'nda cesur bir tahta yürüyüşü yapmaya karar veren ikili, kısa süre sonra bir kaya kayması ve tsunami sonrasında 3.000 fitten fazla yükseklikte mahsur kalır ve hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kuşatma Kayıtları Kuşatma Kayıtları, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların günlük hayatta kalma çabalarına odaklanmaktadır. Şehirdeki açlık ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik bir baskı altında da olan bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için oldukça zor kararlar almak durumunda kalır. Tüm bu yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışırlar.