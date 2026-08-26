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Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek
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Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

26.08.2026 11:58:00
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Haber Merkezi
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Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta korkudan komediye, dramdan aksiyona ve gerilime uzanan 11 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Sadece Bir Gece

Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler. 

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Tad'ın Sihirli Lambası

Aşırı korumacı bir baba olan Tad ve ekibinin, dışlanmış hisseden Mummy'nin sihirli bir lamba ile geçmişe giderek tarihi değiştirmesini engellemek için atıldıkları zamanda yolculuk serüvenini konu alıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Köpek ve Yıldızlar

Film, askeri hayatta kalma uzmanı Bangley ile birlikte kıyamet sonrası dünyasının acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Hig'in hikâyesini anlatıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Cebran

Çocuk sahibi olma mucizesini yaşayan Meryem ve İbrahim çifti, yıllar sonra oğulları Aras'ın etrafında gelişen esrarengiz olayların ardından geçmişteki trajik bir kazanın ve yüzyıllar öncesine dayanan ölümcül bir sırrın karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Coyote Acme'ye Karşı

Film, yıllardır Road Runner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı ürünlerin arızalanması sonucu zarar gören Wile E. Coyote'un, üretici firma Acme Corporation'a dava açmasını konu alıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da

Film, Zonguldak’tan Almanya’ya giden genç Rıfat'ın burada yeni bir hayat kurarken yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Atatürk: Zaferin Şafağı

Film, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'den aldıkları özel bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikâyesini anlatıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Dolly

Film, doğa yürüyüşü yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının, kadının mükemmel bebeği bulma amacıyla genç kadını kaçırmasıyla kabusa dönmesini anlatıyor.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Fall 2: Ölümcül Tırmanış

Jax, önceki filmdeki olaylar sırasında kız kardeşi Shiloh Hunter'ın ölümüne yas tutar. Kız kardeşinin arkadaşı Luce'nin önerisiyle Shiloh'un hayatını kutlamak için Tayland'daki Kwan-in Dağı'nda cesur bir tahta yürüyüşü yapmaya karar veren ikili, kısa süre sonra bir kaya kayması ve tsunami sonrasında 3.000 fitten fazla yükseklikte mahsur kalır ve hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorundadır.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Kuşatma Kayıtları

Kuşatma Kayıtları, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların günlük hayatta kalma çabalarına odaklanmaktadır. Şehirdeki açlık ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik bir baskı altında da olan bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için oldukça zor kararlar almak durumunda kalır. Tüm bu yıkım ve belirsizlik ortamında hayatta kalanlar, bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamaya çabalarken diğer yandan dostluk, aşk ve küçük mutluluk anlarına tutunarak yollarına devam etmeye çalışırlar.

Sinema salonlarında 11 film vizyona girecek

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry, 11 yaşında Hogwarts'a kabul edilir ve yasaklı koridorda Felsefe Taşı’nı keşfeder. Voldemort da taşı ararken, Harry intikam almak ister.

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