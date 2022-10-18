Sinemalar artık Paribu’nun ‘evreni’

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Türkiye’de 30 şehirde 778 salonu bulunan Güney Koreli CGV Mars Cinema Group, teknoloji ve kripto para şirketi Paribu’yla işbirliğine gitti. Önceden “Cinemaximum” olarak bilinen tüm salonlar bundan böyle “Paribu Cineverse” olarak anılacak.

Son yılların en çok konuşulan konularından birisi: Sinemaların geleceği. “Salonlar dolmuyor, biletler halk için çok pahalı, 2019’da çıkan yeni sinema yasasının da sıradan yurttaşa ne faydası oldu?” gibi konular hâlâ tartışılsa da sinema salonlarına yatırımlar da sürüyor.

"KÜLTÜR SANATI SEVİYORUZ"

Paribu platformu kripto paralara ilginin artmasıyla birlikte yükselişinin ardından kültür sanat etkinliklerine de sponsor olmaya başladı. Paribu CEO’su Yasin Oral, CGV Mars Cinema Group ile işbirliklerinin açıklandığı basın toplantısında “Kültür sanata niye bu kadar çok destek olduğumuzu soruyorlar, cevabı basit, çünkü seviyoruz” dedi. Ardından yeni sponsorluğun neler getireceğinden söz etti: “Paribu olarak, bizi geleceğe taşıyan değerlerin korunması, geliştirilmesi ve herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple bir teknoloji firması olarak sorumluluk alıyor ve bu alanlara katkıda bulunuyoruz. Sinema da bizim için yeni bir alan değil. Pandemiden bu yana desteklerimizle sinemanın yanında yer aldık. Kurduğumuz işbirlikleri ile ulusal ve uluslararası yapımların sinemaseverlerle buluşmasına destek olduk. Şimdi de sektörün en büyük oyuncusu CGV Mars Cinema Group ile birlikte sinemanın büyüsünü ve değerlerini koruyarak yarının sinemasını yaratmak için adım atıyoruz. Bu açıdan kurduğumuz işbirliği bizim için çok kıymetli. Sinema sektörü başta olmak üzere herkes için faydalı olmasını diliyoruz.”

CGV Mars Cinema Group CEO’su Jong Min Jung ise yeni sponsorlukla ilgili şu açıklamada bulundu: “Yeni yol arkadaşımız Paribu ile beş seneye yayılan kapsamlı bir sponsorluk süreci başlıyor. Önümüzdeki süreç, ‘yeni sinema evreni’ni oluşturduğumuz bir dönem olacak. Yeni festivallerle ve yeni projelerle sektöre katkıda bulunacağımız yeni dönemde güçlenerek büyüyeceğiz.”

Toplantıda doğal olarak somut birtakım yenilikler ve projeler soruldu ama çok fazla ayrıntı verilmedi. Projelerin zaman içinde açıklanacağı, 2023’e yönelik hazırlıklar olduğu ve teknolojinin çok önplanda olacağı belirtildi. Sinema bilet fiyatlarının pahalı olduğu ve özellikle Anadolu’da salonların boş kalma ihtimaliyle ilgili soruya Jong Min Jung, enflasyonun alım gücünü zorladığını söylediği yanıtında “Meseleyi çok zor bir konu olarak görüyoruz. Biz de önümüze çeşitli olasılıkları koyarak gözden geçiriyor ve çözmeye çalışıyor, zor olsa da insanların sinemaya gelebilmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"DÖNMELERİNİ UMUYORUM"

Türk sinemasının en çok ilgi gören filmlerine imza atan isimler, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, son projelerini dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşturdu. Hatta en çok izlenen yerli film “Recep İvedik” serisinin yeni filmi de dijital bir platformda yayımlanacak. Bu da sinema salonlarının milyonlarca izleyiciyi çekemeyeceğinin bir habercisi. Jong Min Jung, bununla ilgili soruya da “Türkiye’de en çok izlenen filmleri yapmış kişilere büyük saygı duyuyorum. Ancak şu andaki durumun pandemi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belli bir zaman sonra bu isimlerin sinemalara dönmesini umut ediyor ve bekliyorum. Sinema salonları ekran, koltuk ve sesiyle başka yerde karşılanamayacak bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda sosyalleşmek için de çok önemli bir yer” diye yanıt verdi.