Sinemalarda bu hafta: 3 film vizyona girecek
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 3 yapım izleyiciyle buluşacak.
Sinema salonlarında bu hafta 3 film vizyona girecek. İşte, 21 Haziran Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler...
SAYARA: İNTIKAM MELEĞİ
Film, ablası tecavüz edildikten sonra öldürülen Sayara'nın hikayesine odaklanıyor. Sayara, İstanbul'da spor salonunda yaşayan bir göçmendir. Sayara'nın ablası Yonca, spor salonun sahibi Barış ile yasak bir ilişki yaşar. Yonca'yı, Barış ve arkadaşları tecavüz ettikten sonra öldürür. Mahkemede olaya 'intihar' denilerek, babası milletvekili olan Barış ve arkadaşları serbest bırakılır.
Tür: Aksiyon, Gerilim
Oyuncular: Emre Kızılırmak, Duygu Kocabıyık, Özkem Koşar
Yönetmen: Can Evrenol
MOTORCULAR
Film, 1960'larda Ortabatı'daki bir motosiklet kulübünün yükselişini anlatıyor.
Tür: Dedektif, Dram
Oyuncular: Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer
Yönetmen: Jeff Nichols
Orijinal adı: The Bikeriders
ŞEYTAN AYİNİ
Filmde, kendini şeytani bir filmin içinde bulan bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Tür: Fantastik, Korku, Gerilim
Oyuncular: Russel Crowe, Sam Worthington, David Hyde Pierce
Yönetmen: Joshua John Miller, M.A. Fortin
Orijinal adı: The Exorcism
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