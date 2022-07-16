Şirinler 2 filminin konusu nedir? Şirinler 2 filminin oyuncuları kimlerdir?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:14

Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Naughties (Yaramazlar) adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil, ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine bu kötü kalpli yaratıkları gerçek şirinlere döndürmeyi başaran kimsenin bilmediği bir büyü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışırlar. Peki bakalım Şirine kurtulmak isteyecek midir?

ŞİRİNLER 2'Yİ KİM SESLENDİRİYOR?



Filmin orjinalinde Şirine'yi Katy Perry Gargamel'i ise Hank Azaria seslendiriyor.



Jonathan Winters, Şirin Baba

Fred Armisen, Zeki Şirin

Alan Cumming, Cesur Şirin

Anton Yelchin, Sakar Şirin

George Lopez, Huysuz Şirin

John Oliver, Kibirli Şirin

Christina Ricci, Vexy, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" Şirin

J. B. Smoove, Hackus, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" komik şirin

Mario Lopez, Sosyal Şirin

Jimmy Kimmel, Agresif Şirin

Frank Welker, Azrail

Tom Kane, Anlatıcı Şirin

Paul Reubens, Jokey Şirin

B. J. Novak, Fırıncı Şirin

Shaquille O'Neal, Doğrucu Şirin

Shaun White, Süslü Şirin

Jeff Foxworthy, Hamarat Şirin

Gary Basaraba, Şişman Şirin

Adam Wylie, Telaşlı Şirin

Joel McCrary, Çiftçi Şirin

Kenan Thompson, Açgözlü Şirin

John Kassir, Çılgın Şirin

Kevin Lee, Taraflı Şirin

ŞİRİNLER 2 OYUNCULARI

Hank Azaria

Neil Patrick Harris

Brendan Gleeson, Victor Doyle

Jayma Mays, Grace Winslow

Jacob Tremblay, Mavi Winslow