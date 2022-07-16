Şirinler 2 filminin konusu nedir? Şirinler 2 filminin oyuncuları kimlerdir?
Şirinler 2, 2011 yapımı Şirinler filminin devam filmi olarak 2013'te çekilen ABD yapımı üç boyutlu komedi filmidir. Şirinler 2 filminin konusu nedir? Şirinler 2 filminin oyuncuları kimlerdir?
Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Naughties (Yaramazlar) adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil, ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine bu kötü kalpli yaratıkları gerçek şirinlere döndürmeyi başaran kimsenin bilmediği bir büyü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışırlar. Peki bakalım Şirine kurtulmak isteyecek midir?
ŞİRİNLER 2'Yİ KİM SESLENDİRİYOR?
Filmin orjinalinde Şirine'yi Katy Perry Gargamel'i ise Hank Azaria seslendiriyor.
Jonathan Winters, Şirin Baba
Fred Armisen, Zeki Şirin
Alan Cumming, Cesur Şirin
Anton Yelchin, Sakar Şirin
George Lopez, Huysuz Şirin
John Oliver, Kibirli Şirin
Christina Ricci, Vexy, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" Şirin
J. B. Smoove, Hackus, Gargamel tarafından oluşturulan "Yaramaz" komik şirin
Mario Lopez, Sosyal Şirin
Jimmy Kimmel, Agresif Şirin
Frank Welker, Azrail
Tom Kane, Anlatıcı Şirin
Paul Reubens, Jokey Şirin
B. J. Novak, Fırıncı Şirin
Shaquille O'Neal, Doğrucu Şirin
Shaun White, Süslü Şirin
Jeff Foxworthy, Hamarat Şirin
Gary Basaraba, Şişman Şirin
Adam Wylie, Telaşlı Şirin
Joel McCrary, Çiftçi Şirin
Kenan Thompson, Açgözlü Şirin
John Kassir, Çılgın Şirin
Kevin Lee, Taraflı Şirin
ŞİRİNLER 2 OYUNCULARI
Hank Azaria
Neil Patrick Harris
Brendan Gleeson, Victor Doyle
Jayma Mays, Grace Winslow
Jacob Tremblay, Mavi Winslow
Nancy O'Dell
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