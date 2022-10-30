"Yansımalar" sergisi, 29 Ekim'de İstanbul'da açıldı

Küratörlüğünü Şüheda Karakuş'un üstlendiği "Yansımalar" sergisi, İstanbul'da Signature Gallery'de 29 Ekim'de sanatseverlerle buluştu.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 09:50
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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. yılı sebebiyle düzenlenen sergi, 4 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Toplam 18 sanatçının hazırladığı sergide, yağlı boya, akrilik, suluboya, minyatür ve fine art tekniklerinin kullanıldığı 53 eser sergileniyor.

Aralarında İranlı ressam Rahim Yazdani'nin de bulunduğu sergiye katılan sanatçılar arasında Ayşe Gül Tezgeldi, Dilan Gitmez, Dilek Ayrıbaş, Ekim Betül Uçar, Elif Yağmur Uzunoğlu, Fatma Sultan Yazıcı, Fatma Yıldız, Gizem Kor, Gülçin Biber, Gülgün Aydoğan, Kerime Nacaklı, Özlem Pepe, Serdar Koç, Sevgi Turunç, Tezer Bayam, Yeliz Şah ve Zeynep Hakgüder Yılmaz yer alıyor.


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