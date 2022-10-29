"Free'da" sergisi için açık çağrılar başladı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:27

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan sergiden elde edilecek gelirle, İyilik İçin Sanat Derneğinin "Sanat Elçileri" projesine destek verilecek.

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği ile Frida Medya Ajansı iş birliğinde düzenlenen sergiye katılım için başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Sergideki eserler, 1-8 Kasım tarihlerinde yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından belirlenecek. Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği sergi, 22 Kasım-6 Aralık arasında Akasya Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Frida Medya Ajansı Başkanı Sinem Ergün, şunları kaydetti:

"İlkini Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirdiğimiz sergimiz ile İyilik İçin Sanat Derneğinin 'Sanat Elçileri' projesine destek vermiş ve birbirinden yetenekli sanatçıların eserlerini sergilemesine olanak tanımış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu nedenle öncelikli amacımız devamlılığı olan sanata, sanatçıya ve kadına destek veren bir iş yapmaktı. Şimdi ise Akasya Kültür Sanat'ta yeni sanatçılarımızla beraber projeye destek veriyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Acı dolu hayat hikayesi ve eserleri ile hepimizin hafızalarında yer etmiş olan Meksikalı ressam Frida Kahlo günümüz dünyasında yaşasaydı sizce nasıl olurdu diye sanatçılarımıza tekrar soruyoruz."

Sinem Ergün

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise "Birkaç ay önce ilkini gerçekleştirdiğimiz Free'da sergisi, hem kamuoyu hem de sanatseverler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Bu ilginin karşılıksız kalmaması amacıyla ikincisini gerçekleştireceğimiz Free'da sergisi için de tüm sanat camiasına açık çağrıda bulunuyoruz. Sanatçıların bu sergilere katılımını hem sanat piyasasında görünürlüklerine katkı sağlamak hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri açısından destekliyoruz. Sergi kapsamında ne kadar çok eser sanatseverlerle buluşursa, o kadar çok imkanları kısıtlı genç sanatçılara yardımcı olabileceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bulunan üniversitelerin resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, grafik tasarım bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına devam eden veya bu programların birinde öğrenimlerini tamamlamış kişiler sergiye başvuru yapabiliyor.

Sergiye ilişkin bilgilere "iyilikicinsanat.org" adresinden ulaşılabilir.