SİYAD’ın yeni başkanı Esin Küçüktepepınar oldu
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) Genel Kurulu’nda yeni yönetim belirlendi. Buna göre Esin Küçüktepepınar, başkan seçildi.
SİYAD Olağan Genel Kurulu, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde gerçekleştirildi. Derneğin genel durumunun, sinema yazarlığının geldiği aşamanın tartışıldığı genel kurulda, yeni yönetim de seçildi. Seçimler sonucunda Esin Küçüktepepınar, Şenay Aydemir, Burak Göral, Olkan Özyurt ve Müge Turan yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.
Yönetim kurulu, ilk toplantısında Esin Küçüktepepınar’ı başkan olarak seçti. Başkan yardımcılığına Müge Turan getirilirken, Şenay Aydemir genel sekreter, Olkan Özyurt sayman, Burak Göral ise üye olarak görevlendirildi.
Küçüktepepınar öncelikli amaçlarını "Kurucularımızın başlattığı geleneği günümüz koşullarında ileriye taşımak, bağımsız eleştiri kültürünü çoğulcu bir şekilde yaygınlaştırmak ve SİYAD’ın sinemanın bir paydaşı olduğunu yeniden hatırlatırken dernek çatısı altında özgür, birleştirici bir anlayışı inşa etmek" olarak açıkladı.
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